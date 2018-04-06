Лига 1. «ПСЖ» вдесятером вырвал ничью у «Сент-Этьена» 

В матче 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» 1:1.

Единственный гол в ворота парижан забил форвард Реми Кабелья на 17-й минуте встречи. В концовке встречи защитник Матье Дебюши отправил мяч в свои ворота и сравнял счет. На 41-й минуте защитник парижан Преснел Кимпембе получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«ПСЖ» с 83 очками остался на первой строчке в турнирной таблице. «Сент-Этьен» с 45-ю очками идет восьмым.

Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур

Сент-Этьен – ПСЖ – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кабелья, 17; 1:1 – Дебюши (в свои ворота), 90+2.

Нереализованный пенальти: Кабелья, 31 – нет.

Удаление: нет – Кимпембе, 41.

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