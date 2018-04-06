Лига 1. «ПСЖ» вдесятером вырвал ничью у «Сент-Этьена» 

В матче 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» 1:1.
Единственный гол в ворота парижан забил форвард Реми Кабелья на 17-й минуте встречи. В концовке встречи защитник Матье Дебюши отправил мяч в свои ворота и сравнял счет. На 41-й минуте защитник парижан Преснел Кимпембе получил вторую желтую карточку и покинул поле.
«ПСЖ» с 83 очками остался на первой строчке в турнирной таблице. «Сент-Этьен» с 45-ю очками идет восьмым.
Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур
Голы: 1:0 – Кабелья, 17; 1:1 – Дебюши (в свои ворота), 90+2.
Нереализованный пенальти: Кабелья, 31 – нет.
Удаление: нет – Кимпембе, 41.
Источник: Бомбардир.ру