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Лига 1. «ПСЖ» вдесятером вырвал ничью у «Сент-Этьена» 

6 апреля 2018, 23:37
3

В матче 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» 1:1.

Единственный гол в ворота парижан забил форвард Реми Кабелья на 17-й минуте встречи. В концовке встречи защитник Матье Дебюши отправил мяч в свои ворота и сравнял счет. На 41-й минуте защитник парижан Преснел Кимпембе получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«ПСЖ» с 83 очками остался на первой строчке в турнирной таблице. «Сент-Этьен» с 45-ю очками идет восьмым.

Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур

Сент-Этьен – ПСЖ – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кабелья, 17; 1:1 – Дебюши (в свои ворота), 90+2.

Нереализованный пенальти: Кабелья, 31 – нет.

Удаление: нет – Кимпембе, 41.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Сент-Этьен
Комментарии (3)
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Par Mezan
1523047779
Это просто трагедия для СЭтьена... Судья начал поганить игру парижан, когда влепил фуфловый пендель, а после облома посадил их крашеного туземца на скамью подсудимых, - но футбольная богиня - она сердцем видит!!! Спс за игру. Драма.
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DIDI 23
1523048503
Залёт
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Almazovich
1523048577
Ужсник!
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