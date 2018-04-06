Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига 1. «ПСЖ» вдесятером вырвал ничью у «Сент-Этьена» 

    В матче 32-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» 1:1.

    Единственный гол в ворота парижан забил форвард Реми Кабелья на 17-й минуте встречи. В концовке встречи защитник Матье Дебюши отправил мяч в свои ворота и сравнял счет. На 41-й минуте защитник парижан Преснел Кимпембе получил вторую желтую карточку и покинул поле.

    «ПСЖ» с 83 очками остался на первой строчке в турнирной таблице. «Сент-Этьен» с 45-ю очками идет восьмым.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур

    Сент-Этьен – ПСЖ – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кабелья, 17; 1:1 – Дебюши (в свои ворота), 90+2.

    Нереализованный пенальти: Кабелья, 31 – нет.

    Удаление: нет – Кимпембе, 41.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2018 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 7 апреля 2018, 00:02

      Ужсник!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 апреля 2018, 00:01

      Залёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 6 апреля 2018, 23:49

      Это просто трагедия для СЭтьена... Судья начал поганить игру парижан, когда влепил фуфловый пендель, а после облома посадил их крашеного туземца на скамью подсудимых, - но футбольная богиня - она сердцем видит!!! Спс за игру.
      Драма.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11