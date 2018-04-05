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    Роналду, Салах и Суарес – в команде недели в Лиге чемпионов

    УЕФА опубликовала имена футболистов, вошедших в команду недели в Лиги чемпионов. Наибольшее представительство в ней имеют «Реал» и «Ливерпуль» – по три игрока. По двое своих представителей делегировали в команду «Барселона» и «Бавария».

    Голкипер: Лорис Кариус («Ливерпуль»).

    Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Марсело («Реал»).

    Полузащитники: Пабло Сарабия («Севилья»), Алекс Окслэд-Чемберлен («Ливерпуль»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Франк Рибери («Бавария»).

    Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Реал»), Луис Суарес («Барселона»).

    Источник: УЕФА

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    05.04.2018 17:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 апреля 2018, 09:46

      А где Головин , Муса, и трио легендарных армейских защитников? Позорная и продажная УЕФА, прогибаются перед Западной Европой. А если серьёзно, то Акинфеева то можно было включить , счёт то мог быть и двузначным, если ни он

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Гаскойн 5 апреля 2018, 21:50

      Кариус?Серьезно?

      2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 5 апреля 2018, 19:30

      Рамоса можно было бы.

      -2
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 5 апреля 2018, 17:28

      Кариус за что? Сити в створ даже не пробили ни разу

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 апреля 2018, 17:20

      Роналду, у Салаха был шанс если бы не травма

      -2
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