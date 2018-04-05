Роналду, Салах и Суарес – в команде недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовала имена футболистов, вошедших в команду недели в Лиги чемпионов. Наибольшее представительство в ней имеют «Реал» и «Ливерпуль» – по три игрока. По двое своих представителей делегировали в команду «Барселона» и «Бавария».

Голкипер: Лорис Кариус («Ливерпуль»).

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Марсело («Реал»).

Полузащитники: Пабло Сарабия («Севилья»), Алекс Окслэд-Чемберлен («Ливерпуль»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Франк Рибери («Бавария»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Реал»), Луис Суарес («Барселона»).