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    Лунев побудет водителем маршрутки ради помощи больной девочке

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев примет участие в благотворительной акции «Давай-давай!», став на один час водителем одного из петербургских маршрутных такси.

    Болельщиками «Зенита» для лечения Вики Сенцовой из Барнаула, родившейся с тяжелой патологией, в рамках акции было собрано 1 162 368 рублей, что вдвое превысило необходимую сумму (527 тысяч). Оставшиеся средства будут направлены в адрес подопечных «Русфонда».

    Ранее в совместном проекте сине-бело-голубых и «Русфонда» уже приняли участие 12 бывших и нынешних футболистов клуба: Халк пел и танцевал на Невском проспекте, Данни стриг людей, Юрий Лодыгин был экскурсоводом в Эрмитаже, Артем Дзюба попробовал себя в роли кондуктора, Доменико Кришито побыл цирковым артистом, Маурисио трудился таксистом, Александр Кокорин продавал пышки, Владислав Радимов стал спасателем МЧС, Николас Ломбертс – Петром Первым, Александр Кержаков – уличным художником, а Бранислав Иванович – доставщиком пиццы.

    Источник: Sport24

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    05.04.2018 16:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 6 апреля 2018, 15:10

      Наш народ всегда что то не устраивает. Какая разница как помогли девочке? Откуда Вы знаете, перечисляют ли игроки помощь тяжелобольным детям? Главное, что деньги нашлись, и теперь у ребенка есть шанс на жизнь.

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 6 апреля 2018, 00:46

      Лучше бы руководство Зенита безвозмездно выделило деньги на лечение таких детей. Так нет же, лучше с народа.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 5 апреля 2018, 19:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше бы взял и отдал свою месячную зарплату, а не рисовался на публику и для Инстаграма. В футболе все равно ноль, идиот криворукий, может понял, что пока не поздно, нужно учиться водить маршрутку.

      -4
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 5 апреля 2018, 19:34

      у него права то хоть есть на маршрутку?)

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 5 апреля 2018, 19:26

      Молодцы зенитчики!!

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 апреля 2018, 18:38

      Отдал бы свою месячную зарплату. Вот это была бы помощь. А так, один пиар.

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 апреля 2018, 18:05

      я конечно понимаю,дело благое,но не проще просто было бы скинуться им и все, они миллионеры(рублевые) все,для них 10-20 К не деньги

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 18:01

      И какая тут благотворительность.

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 5 апреля 2018, 17:09

      сами парни не плохие, но ума отказаться от такого дешевого п.л.я.д.с.т.в.а не хватает,,,

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 5 апреля 2018, 17:09

      Кто на маршрутке бомбил? сколько за час платят?

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > спартач-тверь 5 апреля 2018, 17:11

      на укол у стоматолага,,,

      2
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