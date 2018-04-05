Лунев побудет водителем маршрутки ради помощи больной девочке

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев примет участие в благотворительной акции «Давай-давай!», став на один час водителем одного из петербургских маршрутных такси.

Болельщиками «Зенита» для лечения Вики Сенцовой из Барнаула, родившейся с тяжелой патологией, в рамках акции было собрано 1 162 368 рублей, что вдвое превысило необходимую сумму (527 тысяч). Оставшиеся средства будут направлены в адрес подопечных «Русфонда».

Ранее в совместном проекте сине-бело-голубых и «Русфонда» уже приняли участие 12 бывших и нынешних футболистов клуба: Халк пел и танцевал на Невском проспекте, Данни стриг людей, Юрий Лодыгин был экскурсоводом в Эрмитаже, Артем Дзюба попробовал себя в роли кондуктора, Доменико Кришито побыл цирковым артистом, Маурисио трудился таксистом, Александр Кокорин продавал пышки, Владислав Радимов стал спасателем МЧС, Николас Ломбертс – Петром Первым, Александр Кержаков – уличным художником, а Бранислав Иванович – доставщиком пиццы.