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  • Лунев побудет водителем маршрутки ради помощи больной девочке

Лунев побудет водителем маршрутки ради помощи больной девочке

5 апреля 2018, 16:39
14

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев примет участие в благотворительной акции «Давай-давай!», став на один час водителем одного из петербургских маршрутных такси.

Болельщиками «Зенита» для лечения Вики Сенцовой из Барнаула, родившейся с тяжелой патологией, в рамках акции было собрано 1 162 368 рублей, что вдвое превысило необходимую сумму (527 тысяч). Оставшиеся средства будут направлены в адрес подопечных «Русфонда».

Ранее в совместном проекте сине-бело-голубых и «Русфонда» уже приняли участие 12 бывших и нынешних футболистов клуба: Халк пел и танцевал на Невском проспекте, Данни стриг людей, Юрий Лодыгин был экскурсоводом в Эрмитаже, Артем Дзюба попробовал себя в роли кондуктора, Доменико Кришито побыл цирковым артистом, Маурисио трудился таксистом, Александр Кокорин продавал пышки, Владислав Радимов стал спасателем МЧС, Николас Ломбертс – Петром Первым, Александр Кержаков – уличным художником, а Бранислав Иванович – доставщиком пиццы.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей
Комментарии (14)
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gari69
1522936226
А просто помочь, без всяких акций ??
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спартач-тверь
1522937375
Кто на маршрутке бомбил? сколько за час платят?
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Боцман59rus
1522937376
сами парни не плохие, но ума отказаться от такого дешевого п.л.я.д.с.т.в.а не хватает,,,
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zigbert
1522940467
И какая тут благотворительность.
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Asbjorn
1522940733
я конечно понимаю,дело благое,но не проще просто было бы скинуться им и все, они миллионеры(рублевые) все,для них 10-20 К не деньги
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DIDI 23
1522942684
Отдал бы свою месячную зарплату. Вот это была бы помощь. А так, один пиар.
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1522945597
Молодцы зенитчики!!
Ответить
Бакланы доедают крышу
1522946067
у него права то хоть есть на маршрутку?)
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1522946998
Лучше бы взял и отдал свою месячную зарплату, а не рисовался на публику и для Инстаграма. В футболе все равно ноль, идиот криворукий, может понял, что пока не поздно, нужно учиться водить маршрутку.
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Evgeniy32
1523016657
Наш народ всегда что то не устраивает. Какая разница как помогли девочке? Откуда Вы знаете, перечисляют ли игроки помощь тяжелобольным детям? Главное, что деньги нашлись, и теперь у ребенка есть шанс на жизнь.
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