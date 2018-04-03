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  • Бубнов: «Спартак» вполне может пройти без потерь оставшуюся дистанцию»

Бубнов: «Спартак» вполне может пройти без потерь оставшуюся дистанцию»

3 апреля 2018, 07:55
12

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов ждет обострения чемпионской гонки в концовке сезона благодаря уверенной игре «Спартака».

«Судье следовало удалить Фернандо за опасную игру. На повторе хорошо видно, что он идет в подкат прямой ногой. Да, он играет в мяч, но это опасная игра, которая наказывается желтой карточкой, второй для бразильца. Боковой арбитр прекрасно видел эпизод, но не решился дать главному судье правильную подсказку.

«Спартак» в последнее время играет очень уверенно, не теряет очков и вполне может пройти без потерь оставшуюся дистанцию. У них легче календарь, чем у «Локомотива». Остались только команды из середины и нижней части таблицы: «Анжи», «Урал», «Ахмат», «Амкар», «Ростов» и «Динамо». Чемпионская гонка обостряется», – считает Бубнов.

После 24 туров «Спартак» идет вторым в турнирной таблице РФПЛ с 47 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на два балла (игра в запасе).

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандо Бубнов Александр
Комментарии (12)
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lejnin
1522734736
Опасаюсь я за концовку чемпа у Спартака...когда его все начинают нахваливать, говорить, что соперники слабые - обычно идут осечки...
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dendiesel
1522737037
зная Спартак, что он любит играть на нервах)) может слить игру любой из этих команд!!
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OldenVad
1522740260
Но прямой ноги я не увидел
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oyabun
1522741827
"..хорошо видно, что он идет в подкат прямой ногой". А обычно в подкат идут "кривыми" ногами? Не знал...
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zigbert
1522741832
В нижней части турнирной таблицы тоже идет отчаянная борьба,поэтому придется выкладываться по полной.
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Viktor781
1522744334
Всё мечты, мечты. Побереги репутацию.
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Spartak Piter
1522744368
Мы верим в это.!!!!
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OfaZavr
1522746719
надеюсь так и будет, нужно все силы приложить чтобы добиться максимума в оставшихся играх, тем более календарь нам в помощь, хотя с аутсайдерами у нас как раз всегда очень непростые матчи получаются.
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Edward52
1522749270
Вот будет весело Бубнову когда Спартак потеряет очки в Махачкале. Ведь тоже может.
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Полная Канистра
1522750910
лёгких боёв и побед не бывает сейчас с крупным счётом почти ни кто не проигрывает все команды со Спартаком бьются как в последний раз так что бубен прикуси ка язычёк и не каркай
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