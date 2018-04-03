Бубнов: «Спартак» вполне может пройти без потерь оставшуюся дистанцию»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов ждет обострения чемпионской гонки в концовке сезона благодаря уверенной игре «Спартака».

«Судье следовало удалить Фернандо за опасную игру. На повторе хорошо видно, что он идет в подкат прямой ногой. Да, он играет в мяч, но это опасная игра, которая наказывается желтой карточкой, второй для бразильца. Боковой арбитр прекрасно видел эпизод, но не решился дать главному судье правильную подсказку.

«Спартак» в последнее время играет очень уверенно, не теряет очков и вполне может пройти без потерь оставшуюся дистанцию. У них легче календарь, чем у «Локомотива». Остались только команды из середины и нижней части таблицы: «Анжи», «Урал», «Ахмат», «Амкар», «Ростов» и «Динамо». Чемпионская гонка обостряется», – считает Бубнов.

После 24 туров «Спартак» идет вторым в турнирной таблице РФПЛ с 47 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на два балла (игра в запасе).