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    Бубнов: «Спартак» вполне может пройти без потерь оставшуюся дистанцию»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов ждет обострения чемпионской гонки в концовке сезона благодаря уверенной игре «Спартака».

    «Судье следовало удалить Фернандо за опасную игру. На повторе хорошо видно, что он идет в подкат прямой ногой. Да, он играет в мяч, но это опасная игра, которая наказывается желтой карточкой, второй для бразильца. Боковой арбитр прекрасно видел эпизод, но не решился дать главному судье правильную подсказку.

    «Спартак» в последнее время играет очень уверенно, не теряет очков и вполне может пройти без потерь оставшуюся дистанцию. У них легче календарь, чем у «Локомотива». Остались только команды из середины и нижней части таблицы: «Анжи», «Урал», «Ахмат», «Амкар», «Ростов» и «Динамо». Чемпионская гонка обостряется», – считает Бубнов.

    После 24 туров «Спартак» идет вторым в турнирной таблице РФПЛ с 47 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на два балла (игра в запасе).

    Источник: Sportbox.ru

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    03.04.2018 07:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 апреля 2018, 13:21

      лёгких боёв и побед не бывает сейчас с крупным счётом почти ни кто не проигрывает все команды со Спартаком бьются как в последний раз так что бубен прикуси ка язычёк и не каркай

      2
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      Рейтинг: +185

      Edward52 3 апреля 2018, 12:54

      Вот будет весело Бубнову когда Спартак потеряет очки в Махачкале. Ведь тоже может.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 12:11

      надеюсь так и будет, нужно все силы приложить чтобы добиться максимума в оставшихся играх, тем более календарь нам в помощь, хотя с аутсайдерами у нас как раз всегда очень непростые матчи получаются.

      5
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 3 апреля 2018, 11:32

      Мы верим в это.!!!!

      3
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 3 апреля 2018, 11:32

      Всё мечты, мечты. Побереги репутацию.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 10:50

      В нижней части турнирной таблицы тоже идет отчаянная борьба,поэтому придется выкладываться по полной.

      5
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      Рейтинг: +33442

      oyabun 3 апреля 2018, 10:50

      "..хорошо видно, что он идет в подкат прямой ногой". А обычно в подкат идут "кривыми" ногами? Не знал...

      5
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 3 апреля 2018, 10:24

      Но прямой ноги я не увидел

      2
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 3 апреля 2018, 09:37

      Будем посмотреть

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 3 апреля 2018, 09:30

      зная Спартак, что он любит играть на нервах)) может слить игру любой из этих команд!!

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