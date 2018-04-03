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    Галицкий: «Разделяю ответственность с Шалимовым. Я защищал его, но «Краснодар» теперь не только мой клуб»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о том, как принималось решение отправить в отставку уже бывшего главного тренера команды Игоря Шалимова, работавшего с первой командой с осени 2016 года.

    «Что касается расставания с Игорем, то это не для вас неожиданность, а больше для меня. Журналисты долгое время призывали, чтобы мы сменили тренера. Для нас это было непростое решение, но мы его приняли.

    В адрес Игоря совершенно несправедливо было много критики. Ведь тренер может только то, что может, извините за тавтологию. В последнее время у нас была не фантастическая селекция. Это сыграло очень большую роль. Когда мы требуем чего-то особенного от тренера, но не даем ему соответствующие инструменты, то должны разделить ответственность за то, что произошло.

    При принятии решения часть эмоций присутствовала, чего скрывать. Но это не только мой клуб. Болельщики важны для клуба. Я испытывал давление весь этот год, когда болельщики были не очень довольны результатами, но не понимали какие-то вещи. Я защищал Игоря, но это уже не только мой клуб. Я должен был согласиться, что сейчас Игорю надо взять паузу», – сказал Галицкий в эфире телеканала «Наш футбол».

    Врио главного тренера «быков» назначен Олег Фоменко.

    «Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 00:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 апреля 2018, 11:06

      Кононов?

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 10:14

      Когда нет результата ,руководство команды и ее тренер всегда будут находится под постоянным прессингом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 3 апреля 2018, 08:10

      Всем бы таких владельцев.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 апреля 2018, 08:07

      слишком критично...

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 3 апреля 2018, 04:17

      ИМХО, им стоит Семака уговорить.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 апреля 2018, 03:36

      Мудрое решение...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 3 апреля 2018, 01:30

      ГАЛИЦКИЙ КРАСАВА

      6
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    • ...
      Рейтинг: +201

      regbiN 3 апреля 2018, 00:45

      Давно пора

      0
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