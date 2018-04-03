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  • Галицкий: «Разделяю ответственность с Шалимовым. Я защищал его, но «Краснодар» теперь не только мой клуб»

Галицкий: «Разделяю ответственность с Шалимовым. Я защищал его, но «Краснодар» теперь не только мой клуб»

3 апреля 2018, 00:37
8

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о том, как принималось решение отправить в отставку уже бывшего главного тренера команды Игоря Шалимова, работавшего с первой командой с осени 2016 года.

«Что касается расставания с Игорем, то это не для вас неожиданность, а больше для меня. Журналисты долгое время призывали, чтобы мы сменили тренера. Для нас это было непростое решение, но мы его приняли.

В адрес Игоря совершенно несправедливо было много критики. Ведь тренер может только то, что может, извините за тавтологию. В последнее время у нас была не фантастическая селекция. Это сыграло очень большую роль. Когда мы требуем чего-то особенного от тренера, но не даем ему соответствующие инструменты, то должны разделить ответственность за то, что произошло.

При принятии решения часть эмоций присутствовала, чего скрывать. Но это не только мой клуб. Болельщики важны для клуба. Я испытывал давление весь этот год, когда болельщики были не очень довольны результатами, но не понимали какие-то вещи. Я защищал Игоря, но это уже не только мой клуб. Я должен был согласиться, что сейчас Игорю надо взять паузу», – сказал Галицкий в эфире телеканала «Наш футбол».

Врио главного тренера «быков» назначен Олег Фоменко.

«Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь Галицкий Сергей
Комментарии (8)
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regbiN
1522705527
Давно пора
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СашкаГуров
1522708221
ГАЛИЦКИЙ КРАСАВА
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a-rakhmatov
1522715786
Мудрое решение...
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Snek
1522718221
ИМХО, им стоит Семака уговорить.
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bolela_16
1522732062
слишком критично...
Ответить
Oldtrafford83/97
1522732228
Всем бы таких владельцев.
Ответить
zigbert
1522739675
Когда нет результата ,руководство команды и ее тренер всегда будут находится под постоянным прессингом.
Ответить
iBragim2102
1522742804
Кононов?
Ответить
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