Бикфалви: «Два разных тайма – стиль «Урала»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви пообещал, что в следующем домашнем матче на новом стадионе его команда сможет порадовать многочисленных болельщиков победой.

Матч 24-го тура РФПЛ «Урал» – «Рубин» завершился со счетом 1:1. Бикфалви отметился в этой встрече не только забитым голом, но и удалением.

– Приятно было играть на новом стадионе. Он мне очень понравился. Это огромный шаг для команды и города. Огромное спасибо болельщикам, которые в огромном количестве пришли поддержать нас. В следующем домашнем матче постараемся их порадовать победой.

– Было ли волнение в начале игры из-за большого количества болельщиков?

– Я имею опыт игры на стадионах и с большей посещаемостью. Выступал при посещаемости 60-70 тысяч зрителей. Для футболистов это важно. Чем больше зрителей, тем лучше для игроков.

– «Урал» показал два разных тайма. В чем причина?

– Это стиль нашей команды. Играем два разных тайма. Когда просыпаемся, начинаем играть. Когда мы «спим», у нас ничего не получается. Думаю, сегодня мы стали играть хорошо со второго тайма.

– Расскажи о своем голе.

– Ничего особенного. Просто прибежал в штрафную площадь и ударил головой.

– Какие эмоции вызвало удаление?

– Даже не знаю, что сказать. Была ли вторая желтая карточка? Получил ее в 70 метрах от своих ворот. Первую карточку тоже получил в спорной ситуации. Навас тоже мог получить вторую желтую карточку, когда мы убегали в контратаку. Но мы все люди. Нам свойственно делать ошибки. Обидно, конечно, что пропускаю игру. Но у нас есть футболисты, которые готовый выйти на поле. Они готовы доказать, что готовы играть в стартовом составе. Поэтому, будем надеяться, что все будет хорошо.