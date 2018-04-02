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    Бикфалви: «Два разных тайма – стиль «Урала»

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви пообещал, что в следующем домашнем матче на новом стадионе его команда сможет порадовать многочисленных болельщиков победой.

    Матч 24-го тура РФПЛ «Урал» – «Рубин» завершился со счетом 1:1. Бикфалви отметился в этой встрече не только забитым голом, но и удалением.

    – Приятно было играть на новом стадионе. Он мне очень понравился. Это огромный шаг для команды и города. Огромное спасибо болельщикам, которые в огромном количестве пришли поддержать нас. В следующем домашнем матче постараемся их порадовать победой.

    – Было ли волнение в начале игры из-за большого количества болельщиков?

    – Я имею опыт игры на стадионах и с большей посещаемостью. Выступал при посещаемости 60-70 тысяч зрителей. Для футболистов это важно. Чем больше зрителей, тем лучше для игроков.

    – «Урал» показал два разных тайма. В чем причина?

    – Это стиль нашей команды. Играем два разных тайма. Когда просыпаемся, начинаем играть. Когда мы «спим», у нас ничего не получается. Думаю, сегодня мы стали играть хорошо со второго тайма.

    – Расскажи о своем голе.

    – Ничего особенного. Просто прибежал в штрафную площадь и ударил головой.

    – Какие эмоции вызвало удаление?

    – Даже не знаю, что сказать. Была ли вторая желтая карточка? Получил ее в 70 метрах от своих ворот. Первую карточку тоже получил в спорной ситуации. Навас тоже мог получить вторую желтую карточку, когда мы убегали в контратаку. Но мы все люди. Нам свойственно делать ошибки. Обидно, конечно, что пропускаю игру. Но у нас есть футболисты, которые готовый выйти на поле. Они готовы доказать, что готовы играть в стартовом составе. Поэтому, будем надеяться, что все будет хорошо.

    Источник: ФК «Урал»

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    02.04.2018 06:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 2 апреля 2018, 09:05

      Масленница заходил.... Маленький, а важный......
      Если бы Тарханову при его работе румыны не нужны были, он бы с ними слова не сказал.. языком метут,как метлой машут.....

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