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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Игорь Панин (Московская область)
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов (Московская область)
Материалы

Урал - Рубин

01.04.2018, Воскресенье, 14:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 24 тур Урал - Рубин
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
10 тур
17 сентября, воскресенье 16:30 Рубин 0:1 Урал
Россия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
6 апреля, четверг 17:00 Урал 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
18 марта, суббота 14:00 Урал 1:0 Рубин
6 тур
12 сентября, понедельник 19:30 Рубин 3:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
18 апреля, понедельник 17:00 Урал 0:1 Рубин
10 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Рубин 1:2 Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
24 тур
18 апреля, суббота 19:00 Рубин 2:1 Урал
14 тур
22 ноября, суббота 12:00 Урал 1:3 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
4 мая, воскресенье 16:30 Рубин 1:0 Урал
7 тур
1 сентября, воскресенье 13:30 Урал 0:3 Рубин
Россия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
17 июля, воскресенье 15:00 Урал 0:0
(5:6)п		 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов 1 апреля 2018, 17:22

    если бы не джанаев, был бы рубин вместе с Хабаровском на дне

    -2
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    Рейтинг: +380

    Гуус > Василий Зенитов 1 апреля 2018, 19:19

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Если бы не газпром о зените ты бы не узнал!

    -4
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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов > Гуус 1 апреля 2018, 19:29

    тупо твое мнение которое меня не колышет, кстате как-то быстро твой рейтинг упал с 105 до 39 хдддд

    1
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    Рейтинг: +380

    Гуус > Василий Зенитов 1 апреля 2018, 20:04

    не надо просить сектонтов-братьев дизлайкать, это же вы стараетесь не мытые, что говорится плохо про зенит то вы дизы ставите сразу...
    А то что зенит играет как *овно вас не волнует!! Как тебе игра против уфы где МОЧАнини скопировал игру пермского Амкара команды которая по игре является худшей в лиге?

    -1
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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов > Гуус 1 апреля 2018, 20:13

    ты на своих глянь, в переходные пойдете, и так оскорбляя все и вся говорит о том что в футболе ты не разбераешься вообще

    -1
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    Рейтинг: +380

    Гуус > Василий Зенитов 2 апреля 2018, 12:33

    госпади Рубин уже тупо доигрывает сезон ибо не еврокубки не вылет команде не грозит, рубин намного сильнее всех кто находится в промежутке от 7 до 16 места..
    и если так то вылетят из рфпл я тебе со 100 гарантий могу сказать что это будут Ска, тосно, анжи и амкар

    0
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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов > Гуус 2 апреля 2018, 12:42

    зато если с джанаевым что переходные светят как клятва пионера

    -1
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    Рейтинг: +55320

    MaxRnD 1 апреля 2018, 15:59

    Джанаев - красавчег опять спас для рубинко игру

    11
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    Рейтинг: +2057

    кузнецов артем 1 апреля 2018, 15:47

    ну и где красная Могилевцу ?

    -1
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    Рейтинг: +55320

    MaxRnD > кузнецов артем 1 апреля 2018, 15:59

    С куёв ли ?

    10
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    Рейтинг: +2057

    кузнецов артем > MaxRnD 1 апреля 2018, 16:06

    За фол, когда он срубил Чантурию

    -1
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 1 апреля 2018, 12:57

    1:1

    5
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    Рейтинг: +55320

    MaxRnD > vladimir-7 1 апреля 2018, 15:59

    Ванганул на 5-ть

    13
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