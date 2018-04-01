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  • Президент «Монако»: «Завтра же поговорю с Витьком Мутным, чтобы «Амкар» играл матчи у меня в Монако»

Президент «Монако»: «Завтра же поговорю с Витьком Мутным, чтобы «Амкар» играл матчи у меня в Монако»

1 апреля 2018, 15:42
36

Совладелец и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев поделился мнением о запрете проведения домашних матчей «Амкара» на стадионе «Звезда». Напомним, что миллиардер является уроженцем Перми.

– Не люблю, когда беспредел. Когда они просто клянчили денег – это была одна история. Но когда над ними стали реально издеваться – тут уже совсем другое дело. В таких ситуациях я с детства не могу оставаться в стороне.

– Вы имеете в виду перенос матчей на нейтральные поля, судейство – вот это все?

– Конечно. Я всех течений не знаю, но вариантов может быть только два, и оба – противные. Любо конкуренты гадят, либо в Москве кто-то хитромудрый завелся, кто хочет похоронить команду. Они же какими категориями мыслят – кого захотят, вытащат, кого решат – потопят. А я не люблю такие вещи. Сами бы вылетали – ну и скатертью дорога. Но не в спину же стрелять!

– И что вы намерены сделать?

– Завтра же поговорю с Витьком, чтобы «Амкар» играл оставшиеся домашние матчи у меня в Монако. Если захотят, то могут и потренироваться здесь, пусть пацанам футбол будет в радость! Сколько можно уже в этом снегу ковыряться? Да и я кое по кому в Перми соскучился – если все срастется, составлю список, кого взять в чартер.

– Извините, а про какого Витька вы говорите?

– Да про Виталика же. Про Мутного.

– Так он вроде не при делах сейчас.

– Да как не при делах. Как все решал, так и решает. А с кем там, по-вашему, разговаривать?

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Амкар-Пермь
Комментарии (36)
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Старикан
1522587005
-Ты Гвоздя знал? -Нет! -Загнулся!
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gambler35
1522587288
с 1м апреля))
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I_R_O_N_M_A_N
1522587336
Улыбнуло интервью)
Ответить
insider_retro
1522587952
Когда цивилизованно проблемы не решаются, находятся решалы с нетривиальными подходами...
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vladimir-7
1522588198
Мутный, как не решал, так и не решает, так, из подвала гадит и всё.
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zigbert
1522589184
Мутко пожалуй сегодня будет не до смеха.
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la verdad
1522591500
Застенчивый питерский воришка и приблатненное монакское быдло :)
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Сармат Ростов
1522591766
Если это не первоапрельская шутка - то предложение, достойное уважения. Но есть вопрос: где ты до этого был, наблюдая за беспределом в Перми?
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Полная Канистра
1522594322
ах вот кто у нас пахан В ФУТБОЛЬНОЙ СРЕДЕ так это Мутко погоняло ВИТЁК МУТНЫЙ
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OfaZavr
1522597111
весьма смело сказано))
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