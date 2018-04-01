Президент «Монако»: «Завтра же поговорю с Витьком Мутным, чтобы «Амкар» играл матчи у меня в Монако»

Совладелец и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев поделился мнением о запрете проведения домашних матчей «Амкара» на стадионе «Звезда». Напомним, что миллиардер является уроженцем Перми.

– Не люблю, когда беспредел. Когда они просто клянчили денег – это была одна история. Но когда над ними стали реально издеваться – тут уже совсем другое дело. В таких ситуациях я с детства не могу оставаться в стороне.

– Вы имеете в виду перенос матчей на нейтральные поля, судейство – вот это все?

– Конечно. Я всех течений не знаю, но вариантов может быть только два, и оба – противные. Любо конкуренты гадят, либо в Москве кто-то хитромудрый завелся, кто хочет похоронить команду. Они же какими категориями мыслят – кого захотят, вытащат, кого решат – потопят. А я не люблю такие вещи. Сами бы вылетали – ну и скатертью дорога. Но не в спину же стрелять!

– И что вы намерены сделать?

– Завтра же поговорю с Витьком, чтобы «Амкар» играл оставшиеся домашние матчи у меня в Монако. Если захотят, то могут и потренироваться здесь, пусть пацанам футбол будет в радость! Сколько можно уже в этом снегу ковыряться? Да и я кое по кому в Перми соскучился – если все срастется, составлю список, кого взять в чартер.

– Извините, а про какого Витька вы говорите?

– Да про Виталика же. Про Мутного.

– Так он вроде не при делах сейчас.

– Да как не при делах. Как все решал, так и решает. А с кем там, по-вашему, разговаривать?