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    Президент «Монако»: «Завтра же поговорю с Витьком Мутным, чтобы «Амкар» играл матчи у меня в Монако»

    Совладелец и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев поделился мнением о запрете проведения домашних матчей «Амкара» на стадионе «Звезда». Напомним, что миллиардер является уроженцем Перми.

    – Не люблю, когда беспредел. Когда они просто клянчили денег – это была одна история. Но когда над ними стали реально издеваться – тут уже совсем другое дело. В таких ситуациях я с детства не могу оставаться в стороне.

    – Вы имеете в виду перенос матчей на нейтральные поля, судейство – вот это все?

    – Конечно. Я всех течений не знаю, но вариантов может быть только два, и оба – противные. Любо конкуренты гадят, либо в Москве кто-то хитромудрый завелся, кто хочет похоронить команду. Они же какими категориями мыслят – кого захотят, вытащат, кого решат – потопят. А я не люблю такие вещи. Сами бы вылетали – ну и скатертью дорога. Но не в спину же стрелять!

    – И что вы намерены сделать?

    – Завтра же поговорю с Витьком, чтобы «Амкар» играл оставшиеся домашние матчи у меня в Монако. Если захотят, то могут и потренироваться здесь, пусть пацанам футбол будет в радость! Сколько можно уже в этом снегу ковыряться? Да и я кое по кому в Перми соскучился – если все срастется, составлю список, кого взять в чартер.

    – Извините, а про какого Витька вы говорите?

    – Да про Виталика же. Про Мутного.

    – Так он вроде не при делах сейчас.

    – Да как не при делах. Как все решал, так и решает. А с кем там, по-вашему, разговаривать?

    Источник: Sports.ru

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    01.04.2018 15:42
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +7712

      mihail200606 1 апреля 2018, 19:44

      мутноватая первоапрельская шутка)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 апреля 2018, 18:48

      Разворовал как пермские соляные промыслы и еще изгаляется. Подкинул бы клубу лучше лямов 10 зелененьких.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 апреля 2018, 18:38

      весьма смело сказано))

      3
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      Рейтинг: +163

      Alec7183 1 апреля 2018, 18:27

      Да купил бы Амкар , да и всё, а так... или 1 апреля?

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 апреля 2018, 18:19

      Ахах точно, Мутный)вот как его зовут.

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 1 апреля 2018, 18:13

      Наверно, видимо уже разрешили на самом верху так называть и шутить над Мутком в День дурака. Сливают, однако Виталия-Виктора. Ноу криминалити. Ничего личного.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 апреля 2018, 18:12

      вью на нарах брали?

      2
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > 3a zenit 1 апреля 2018, 18:17

      Под шконку мутного загнали, там и базарили, в натуре...

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 1 апреля 2018, 18:04

      1 апреля.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 1 апреля 2018, 17:56

      Гнилая собака этот витек

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 апреля 2018, 17:52

      ах вот кто у нас пахан В ФУТБОЛЬНОЙ СРЕДЕ так это Мутко погоняло ВИТЁК МУТНЫЙ

      3
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