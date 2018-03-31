РФПЛ. «Спартак» обыграл «Тосно» и сократил отставание от «Локомотива» до двух очков

В матче 24-го тура РФПЛ «Спартак» дома победил «Тосно» – 2:1. У гостей голом отметился Павел Погребняк.

Московский клуб набрал 47 очков и сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до двух баллов. Железнодорожники имеют игру в запасе.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Спартак (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фернандо, 45+1; 2:0 – Адриано, 75; 2:1 – Погребняк, 80 (с пенальти).

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Самедов (Зобнин, 70), Фернандо (Пашалич, 89), Промес, Глушаков, Луис Адриано (Мельгарехо, 85), Зе Луиш.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев (Макаров, 68), Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Жигулев, Роша, Полетанович, Рикардиньо (Мирзов, 79), Погребняк.

Предупреждения: Фернандо, 32; Адриано, 40 – Сухарев, 45.

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