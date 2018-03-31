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  • РФПЛ. «Спартак» обыграл «Тосно» и сократил отставание от «Локомотива» до двух очков

РФПЛ. «Спартак» обыграл «Тосно» и сократил отставание от «Локомотива» до двух очков

31 марта 2018, 20:56
65

В матче 24-го тура РФПЛ «Спартак» дома победил «Тосно» – 2:1. У гостей голом отметился Павел Погребняк.

Московский клуб набрал 47 очков и сократил отставание от лидирующего «Локомотива» до двух баллов. Железнодорожники имеют игру в запасе.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Спартак (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фернандо, 45+1; 2:0 – Адриано, 75; 2:1 – Погребняк, 80 (с пенальти).

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Самедов (Зобнин, 70), Фернандо (Пашалич, 89), Промес, Глушаков, Луис Адриано (Мельгарехо, 85), Зе Луиш.

«Тосно»: Юрченко, Сухарев (Макаров, 68), Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Жигулев, Роша, Полетанович, Рикардиньо (Мирзов, 79), Погребняк.

Предупреждения: Фернандо, 32; Адриано, 40 – Сухарев, 45.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Тосно
Комментарии (65)
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Fancyfall
1522519073
всех КБ с победой! играли так себе, но свои очки взяли
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oyabun
1522519087
C Победой, красно-белые!!! Несмотря на то что Мешков пытался у нас её забрать, поставив совершенно левый пенальти.
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VVM1964
1522519172
Всех КБ с победой - гонка продолжается !!! Не лучший матч Спартака , но 3 очка есть и это главное !!! p.s. А пенальти вызывает у меня недоумение - ну очень спорный .( лично мое мнение )
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Бакланы доедают крышу
1522519417
С победой КБ! Если кто в поезде едет, то можно проводницу пощупать)
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Сармат Ростов
1522519465
С ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДОЙ, ПАРНИ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!!
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батог
1522519492
Всех с победой!!! Но без валидола никак!!!
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anatolich72
1522519660
А судьишка придавливал спартачей. СПАРТАК С ПОБЕДОЙ!!!
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мы_не_рабы
1522519991
Судья - лучший! Говоря языком не без известного тренера. Подарил нам очередную валидольную концовку. Хорошо, что удача повернулась к нам лицом! Конечно, догнать Локо всё равно проблематично, но за второе место надо бороться и желательно играть уверенней и лучше, чем сегодня. Всю красно-белую братию с заслуженной победой!
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СПАРТАК1984
1522520090
с победой нас КРАСНО БЕЛЫЕ !!!
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a_who
1522520806
С победой друзья !
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