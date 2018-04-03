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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Помощники:
Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы)
Резервный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Материалы

Спартак - Тосно

31.03.2018, Суббота, 19:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 24 тур Спартак - Тосно Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
10 тур
17 сентября, воскресенье 13:00 Тосно 2:2 Спартак
Россия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
12 марта, среда 19:30 Спартак 0:1 Тосно
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +557

    avera 1 апреля 2018, 12:06

    Почему у нас исход игры почти всегда решают дебилы в черном,а не футболисты?

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    Рейтинг: +1422

    Спартач_навсегда 31 марта 2018, 21:28

    всех с победой!!!

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    Рейтинг: +34

    propter 31 марта 2018, 21:00

    Ну Погреб, ну симулянт! Хотя Погреб и Зубиньо одного поля ягоды. Вполне ожидаемо.

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    Рейтинг: +348

    sergeyshubin 31 марта 2018, 20:57

    Ну поздравляю с победой, тосно не расстраиваться

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 31 марта 2018, 20:56

    неубедительно парни, но молодцы))) осталось пару шагов и можно паровоз пускать под откос с рельсов)

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    Рейтинг: +1722

    Saang (SCR) 31 марта 2018, 20:51

    С кем угодно, только не с Тосно ничью. Только не с фарм клубом...

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 31 марта 2018, 20:43

    ну что за болезнь парни! доводите до ума дело!

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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 31 марта 2018, 20:43

    Опять этот Кутепов сраный, так и знал что привезет гол!

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    Рейтинг: +157

    горя 31 марта 2018, 20:39

    аяяя молодца !!!

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    Рейтинг: +1722

    Saang (SCR) 31 марта 2018, 20:37

    Второй! Вытаскивай!

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