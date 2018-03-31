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Спартак - Тосно
Спартак - Тосно: обзор матча 31 марта 2018
Спартак
31.03.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Тосно
45+1'
Фернандо
75'
Л. Адриано
80'
П. Погребняк (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Тосно
Замена
М. Пашалич
️️️️
Фернандо
89'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Л. Адриано
85'
80'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Погребняк
79'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Рикардиньо
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
Пас отдал
К. Промес
75'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Самедов
70'
68'
Замена
А. Макаров
️️️️
С. Сухарев
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
45'
+1
45'
Желтая карточка
С. Сухарев
Желтая карточка
Л. Адриано
40'
Желтая карточка
Фернандо
32'
29'
Замена
А. Карницкий
️️️️
Н. Роша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
18
Сергей Сухарев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Нуну Роша
ЛП
4
Марко Полетанович
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Рикардиньо
АП
21
Вагиз Галиулин
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
94
Софьян Ханни
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
8
Марио Пашалич
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Александр Карницкий
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-1-1-2-2
57
Селихов
23
Комбаров
2
Кутепов
52
Максимович
38
Ещенко
20
Фернандо
88
Глушаков
10
Промес
19
Самедов
29
Зе Луиш
4
Адриано
4-4-1-1
1
Юрченко
34
Маргасов
20
Дугалич
25
Буйволов
18
Сухарев
21
Галиулин
4
Полетанович
10
Жигулев
5
Роша
11
Рикардиньо
88
Погребняк
4
Адриано
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
4
Адриано
19
Самедов
47
Зобнин
47
Зобнин
19
Самедов
20
Фернандо
8
Пашалич
8
Пашалич
20
Фернандо
5
Роша
14
Карницкий
14
Карницкий
5
Роша
18
Сухарев
11
Макаров
11
Макаров
18
Сухарев
11
Рикардиньо
27
Мирзов
27
Мирзов
11
Рикардиньо
Остались в запасе
Спартак
Тосно
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
32
Педро Роша
ЛВ
Остались в запасе
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
5
Александр Трошечкин
ОП
99
Максим Палиенко
АП
77
Никола Труйич
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Спартак - Тосно
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Николай Богач (Люберцы)
Резервный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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