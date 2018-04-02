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    РФПЛ. «Зенит» победил «Уфу», ЦСКА обыграл «Ростов»

    В воскресенье состоялись четыре матча 24-го тура российской Премьер-лиги.

    «Урал» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» (1:1), «Уфа» проиграла со счетом 1:2 «Зениту», «Краснодар» упустил победу над «Анжи» (1:1), а ЦСКА на выезде обыграл «Ростов» – 2:1.

    Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

    Краснодар – Анжи (Махачкала) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Клаэссон, 33; 1:1 – Данченко, 90+4.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Щенников, 44; 1:1 – Ингасон, 61; 1:2 – Вернблум, 75.

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Иванович, 18; 0:2 – Неделчару (в свои ворота), 21; 1:2 – Пауревич, 63.

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Попов, 34; 1:1 – Бикфавли, 73.

    Удаление: Бикфавли, 88.

    Нерализованный пенальти: Димитров, 70 – нет.

    Спартак (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фернандо, 45+1; 2:0 – Адриано, 75; 2:1 – Погребняк, 80 (с пенальти).

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 53; 1:1 – Рыков, 71; 2:1 – Черных, 74.

    Амкар (Пермь) – Локомотив (Москва) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фернандеш, 17 (с пенальти); 1:1 – Оланаре, 48 (с пенальти); 2:1 – Оланаре, 59.

    Ахмат (Грозный) – СКА-Хабаровск – 0:0

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2018 01:52
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 2 апреля 2018, 14:10

      +++

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 2 апреля 2018, 07:39

      Если кому и ругаться матом,то Карпуше.
      Играть дома,при полном аншлаге и проиграть ,при равной игре!
      Или надо его похвалить?
      А за что,за то,что Ростов сваливается в опасную зону?
      ps С тех пор ,как Бердыев покинул команду,кто только не изображал из себя ,,спасителя,, - результат налицо...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 2 апреля 2018, 03:25

      Ну, наконец-то.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 2 апреля 2018, 02:07

      Много сенсаций

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 1 апреля 2018, 19:40

      семачерт,,,, экзамен на должность пройден

      -1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 апреля 2018, 18:18

      Болотный будет пытаться попасть по мячу)))

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 1 апреля 2018, 16:41

      Вот это поле!!!!А где мяч другого цвета!!!

      1
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 1 апреля 2018, 16:12

      Цска победы сегодня!!! Одна надежа только на вас пацаны что у нас в чемпионате, что в европе. Остальным лузерам только худахтать и остается.

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Jhon1989 1 апреля 2018, 18:41

      Судья бомжам помог, теперь коням поможет!

      -3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 1 апреля 2018, 13:56

      победы Зениту

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 1 апреля 2018, 13:20

      Победы Уфе и Ростову!

      7
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