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РФПЛ. «Зенит» победил «Уфу», ЦСКА обыграл «Ростов»

2 апреля 2018, 01:52
80

В воскресенье состоялись четыре матча 24-го тура российской Премьер-лиги.

«Урал» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» (1:1), «Уфа» проиграла со счетом 1:2 «Зениту», «Краснодар» упустил победу над «Анжи» (1:1), а ЦСКА на выезде обыграл «Ростов» – 2:1.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Краснодар – Анжи (Махачкала) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Клаэссон, 33; 1:1 – Данченко, 90+4.

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Щенников, 44; 1:1 – Ингасон, 61; 1:2 – Вернблум, 75.

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Иванович, 18; 0:2 – Неделчару (в свои ворота), 21; 1:2 – Пауревич, 63.

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Попов, 34; 1:1 – Бикфавли, 73.

Удаление: Бикфавли, 88.

Нерализованный пенальти: Димитров, 70 – нет.

Спартак (Москва) – Тосно (Ленинградская область) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фернандо, 45+1; 2:0 – Адриано, 75; 2:1 – Погребняк, 80 (с пенальти).

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Дзюба, 53; 1:1 – Рыков, 71; 2:1 – Черных, 74.

Амкар (Пермь) – Локомотив (Москва) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Фернандеш, 17 (с пенальти); 1:1 – Оланаре, 48 (с пенальти); 2:1 – Оланаре, 59.

Ахмат (Грозный) – СКА-Хабаровск – 0:0

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак ЦСКА Краснодар Зенит Уфа Арсенал Урал Рубин Ростов Ахмат Динамо Анжи Тосно Амкар-Пермь СКА-Хабаровск
Комментарии (80)
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Сибирь за Спартак
1522502290
Никогда так не любил солнечную Африку, Оланаре - красавец!
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Svoysvoemubrat
1522502582
Кочегары, лошары, еще и сами оплатили этот позор.
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paracetamol
1522502725
Ляпочкин в перерыве проверил банковский счет и убедившись, что деньги от свиней поступили, сразу же назначил пенальти. Такой же липовый, как и в ворота Амкара. Но Амкар молодцы, свой чистый гол забили. Не придерешься.
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Одинокий волк Маквейд
1522502755
Хитрожопые обделались, Спартак бери свое.
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Приус
1522502972
Карпинский Ростов окончательно пустит паровоз под откос.
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кеша_КБ
1522504138
- Пермь - Велика!, амкаровцы - Настоящие Мужики!!!, снимаю шляпу перед ними!
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Куртуазные манеры
1522504197
Смеялся над Локо до слез, Гоголя на вас, дураков, нет, он бы пьесу сварганил, почище Ревизора.
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Павел Амурский
1522516658
Опять договорные матчи, противно стало смотреть чемпионат.
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Zeff
1522561833
Зениту победы, ЦСКА поржения!
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Соа́рес де Мора́ис
1522578001
Победы Уфе и Ростову!
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