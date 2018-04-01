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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Помощники:
Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Резервный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Инспектор:
Сергей Зуев (Москва)
Материалы

Динамо - Арсенал

31.03.2018, Суббота, 16:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 24 тур Динамо - Арсенал Молодежные команды: 6 - 0
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
10 тур
15 сентября, пятница 19:30 Арсенал 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
24 мая, воскресенье 18:30 Динамо 2:2 Арсенал
4 тур
17 августа, воскресенье 16:00 Арсенал 1:2 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +1237

    Semargl18 1 апреля 2018, 13:11

    У меня один вопрос чем Божович кормит Дзюбу? ... Что тогда в Ростове в аренде он играл при Божовиче что сейчас в Арсенале

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 31 марта 2018, 18:49

    хоть Дзюба и деревянный, но забивает он регулярно, наверно это встряска Арсенале пошла ему на пользу...

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    Рейтинг: +3911

    minaev23 31 марта 2018, 18:06

    Молодцы динамовцы !!!!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 31 марта 2018, 18:04

    дзюба молодец!!! хоть здесь забивает!

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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 31 марта 2018, 17:54

    Эх, Динамо-Динамо, рулишь в ФНЛ прямо.

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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY > DOCTOR PENALTY 31 марта 2018, 18:52

    Динамовцам - респект! Забираю свои слова обратно. Молодцы парни!!!

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    Рейтинг: +1994

    Pourport 31 марта 2018, 14:44

    Тула крепкая составом,Динамо еще предстоит сыграться(нападения не очень)минимально ничья или П2!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 19 марта 2018, 10:07

    Динамо нужно обязательно выиграть у Арсенала Тула, 18 апреля и 13 мая.

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