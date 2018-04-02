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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Помощники:
Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва)
Резервный судья:
Алексей Матюнин (Москва)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Материалы

Краснодар - Анжи

01.04.2018, Воскресенье, 19:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 24 тур Краснодар - Анжи
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
10 тур
16 сентября, суббота 19:00 Анжи 1:5 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
26 тур
1 мая, понедельник 18:00 Краснодар 0:0 Анжи
12 тур
30 октября, воскресенье 19:30 Анжи 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
1 мая, воскресенье 19:30 Краснодар 3:0 Анжи
12 тур
18 октября, воскресенье 18:30 Анжи 2:2 Краснодар
Товарищеские матчи 2016

12 февраля, пятница 18:00 Краснодар 4:1 Анжи
Россия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
29 октября, четверг 19:00 Краснодар 3:1 Анжи
Товарищеские матчи 2015

26 февраля, четверг 18:00 Анжи 0:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Краснодар 1:0 Анжи
6 тур
24 августа, суббота 21:00 Анжи 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 15:45 Краснодар 4:0 Анжи
8 тур
16 сентября, воскресенье 17:30 Анжи 5:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Краснодар 2:2 Анжи
1 тур
12 марта, суббота 14:00 Анжи 0:0 Краснодар
Россия. Первый дивизион 2009
27 тур
28 августа, пятница 19:00 Краснодар 0:1 Анжи
7 тур
30 апреля, четверг 17:00 Анжи 1:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +915

    спанчес 1 апреля 2018, 21:05

    задолбал краснодар никак не хочет в лигу чемпионов, сдает игры который сизон уже

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    Рейтинг: +185

    Edward52 1 апреля 2018, 21:03

    Вот вам и Краснодар. Анжи просто молодцы.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 1 апреля 2018, 16:05

    быки на голову сильнее анжийцев, поэтому победа за Краснодаром очевидна и ожидаема, тем не менее удачи обеим командам и хорошей игры!!!

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    Рейтинг: +90

    alikatos 1 апреля 2018, 14:47

    2-1 где то краснодар вазмет свои очочки..

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    Рейтинг: +10

    Реаниматор 82 > alikatos 1 апреля 2018, 21:00

    АГА взял ))))))

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