Диего Коста ответил критикам Месси

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Диего Коста уверен, что вся игра сборной Аргентины держится на Лионеле Месси.

«Все знают, что в Аргентине любят критиковать Месси. Но сегодня они увидели то, что представляет сборная без него.

Считаю, что аргентинцы должны молиться на Месси, они должны быть благодарны ему. Если бы у них не было Месси, какой бы была игра этой команды?» – сказал Коста.

Товарищеский матч сборных Испании и Аргентины закончился со счетом 6:1. Сам Месси не принимал в нем участие из-за травмы.