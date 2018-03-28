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Диего Коста ответил критикам Месси

28 марта 2018, 09:05
13

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Диего Коста уверен, что вся игра сборной Аргентины держится на Лионеле Месси.

«Все знают, что в Аргентине любят критиковать Месси. Но сегодня они увидели то, что представляет сборная без него.

Считаю, что аргентинцы должны молиться на Месси, они должны быть благодарны ему. Если бы у них не было Месси, какой бы была игра этой команды?» – сказал Коста.

Товарищеский матч сборных Испании и Аргентины закончился со счетом 6:1. Сам Месси не принимал в нем участие из-за травмы.

Источник: 101greatgoals.com
Чемпионат мира Испания Аргентина Месси Лионель Коста Диего
Комментарии (13)
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ItalianFootball
1522220285
Норм, если что - адвокатура его ждет!
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Maxi_7
1522221247
Ок, благодаря Месси Аргентина может и забьет еще пару мячей, но шестеру то пропустит....или Месси и в защите команду спасет?
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insider_retro
1522221448
Ну, если уж не зависит, то влияние его присутствия значительно... Диего, молоток, неожиданно здоровы сказал!...
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Garrincha58
1522221598
Манчини купи еще несколько аргентинцев а то маловато будет
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Fin035
1522228370
К сожалению Диего прав!
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VeniaminS
1522230456
6-1,счет игры дворовой команды.
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кузнецов артем
1522231808
некоторые голы напомнили игру Реброва и защиты при нем в воротах
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Александр52
1522235905
Игра оставила не приятный осадок, было похоже на месть, а совсем не на товарищеский матч. Зачем участвовать в избиении, а участвовали и Пике, и Альба, и Иньеста, ребята зачем, если вам завтра надо будет смотреть Леонелю в глаза.
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zigbert
1522248804
На ЧМ будет все иначе.
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kanosa
1522249704
Доля правды в этом есть
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