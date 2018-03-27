Месси получил повреждение и не поможет Аргентине в матче с Испанией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сможет принять участия в товарищеской встрече против Испании.

На последней тренировке команды форвард получил небольшое повреждение на фоне старой травмы подколенного сухожилия. В результате тренерский штаб «альбиселесте» решил поберечь здоровье футболиста и не заявит его на игру с «красной фурией».

Напомним, ранее Месси пропустил контрольный поединок против Италии (2:0) из-за мышечной усталости.

Матч Испания – Аргентина состоится сегодня, 27 марта, в Мадриде и начнется в 21:00 по московскому времени.