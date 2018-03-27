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Месси получил повреждение и не поможет Аргентине в матче с Испанией

27 марта 2018, 15:34
2

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сможет принять участия в товарищеской встрече против Испании.

На последней тренировке команды форвард получил небольшое повреждение на фоне старой травмы подколенного сухожилия. В результате тренерский штаб «альбиселесте» решил поберечь здоровье футболиста и не заявит его на игру с «красной фурией».

Напомним, ранее Месси пропустил контрольный поединок против Италии (2:0) из-за мышечной усталости.

Матч Испания – Аргентина состоится сегодня, 27 марта, в Мадриде и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: Mundodeportivo
Чемпионат мира Товарищеские матчи Испания Аргентина Месси Лионель
Комментарии (2)
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Alex3920486
1522156440
Правильно, зачем играть против своих))))
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Александр52
1522161762
Решение не играть политическое и правильное. Зачем обижать вторую родину . А там есть такой гвоздодёр как Рамос, который может ещё и умышленно подковать.
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