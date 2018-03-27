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Глава МИД Австралии опровергла информацию о бойкоте ЧМ-2018

27 марта 2018, 10:14
5

Властями Австралии рассматривается вариант поддержания бойкота чемпионата мира-2018 в России, сообщает Fox Sport.

Австралийцы будут поддерживать контакты с британскими коллегами, которые обвинили власти России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее о бойкоте объявили власти Великобритании, позже их поддержали коллеги из Исландии.

Напомним, что в данном случае речь идет о бойкоте турнира лишь официальными делегациями, а сами команды этих стран прибудут на турнир для его участия.

Позже поступило опровержение данной информации со стороны министра иностранных дел страны Джули Бишоп.

«Это неправда. Правительство не будет бойкотировать ЧМ-2018», – написала Бишоп в своем твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Австралия
Комментарии (5)
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Татарин за ЦСКА
1522136176
ну ладно Британия,но Австралия то куда???И так редкие гости на ЧМ,а тут еще и байкотировать собрались
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insider_retro
1522136620
Думаю, что ряд стран, имеющих королевскую связь с Великобританией и финансовую зависимость от неё, не сразу, а растягивая удовольствие и эффект давления, будут заявлять о бойкоте со стороны властей... И Австралия, как сателлит, обязательно вякнет в струю с британцами...
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shahor
1522142453
Чёт скромно не упоминают,что Исландия,например,на правительственном уровне бойкотирует ЧМ в России.Или Польша.Поглядим ближе к делу,естественно.Но реальные друзья у Кремля сейчас это Северная Корея и Иран.Нормальненькая такая компаха...
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Чикомас
1522153058
Да и не приехали бы...кто бы расстроился то? Обошлись бы и без кенгурушников. Пусть очко лижут своей старшей сестре-Англии..
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zigbert
1522224132
Бойкота просто не будет.
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