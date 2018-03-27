Глава МИД Австралии опровергла информацию о бойкоте ЧМ-2018

Властями Австралии рассматривается вариант поддержания бойкота чемпионата мира-2018 в России, сообщает Fox Sport.

Австралийцы будут поддерживать контакты с британскими коллегами, которые обвинили власти России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее о бойкоте объявили власти Великобритании, позже их поддержали коллеги из Исландии.

Напомним, что в данном случае речь идет о бойкоте турнира лишь официальными делегациями, а сами команды этих стран прибудут на турнир для его участия.

Позже поступило опровержение данной информации со стороны министра иностранных дел страны Джули Бишоп.

«Это неправда. Правительство не будет бойкотировать ЧМ-2018», – написала Бишоп в своем твиттере.