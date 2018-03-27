Швец: «Прекрасно понимаем, что до ЧМ проверки на допинг будут проводиться часто»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец назвал неприятной информационную атаку на российский спорт, как в плане сборной России по футболу, так и представителей олимпийских видов спорта.

Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

— На Россию пытаются воздействовать с помощью информационных вбросов о бойкоте мундиаля. На футболистов заявления западных политиков как-то влияют?

— Если честно, неприятно слушать все эти разговоры. Уже был инцидент с Олимпийскими играми, когда наши спортсмены поехали на соревнования без флага. Я уверен, что у тех, кто начинает все эти разговоры, ничего не получится и чемпионат мира пройдет без всяких проблем.

— Правда, что сборную России сейчас намного чаще проверяют на допинг?

— Да, всем известно, что нас всех уже проверили на этом сборе. До этого была еще одна проверка, когда «Ахмат» находился на сборах в Турции. Приехал допинг-офицер и проверил меня, Андрея Семенова и Магомеда Митришева — как кандидатов в сборную. Мы прекрасно понимаем, что до чемпионата мира такие проверки будут проводиться часто.