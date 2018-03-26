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    Смолов: «Раньше нравились Веа и Шевченко, теперь – Ибрагимович»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своих любимых футболистах.

    «Любимый футболист? Раньше – Веа и Андрей Шевченко. Теперь – Златан Ибрагимович.

    Однажды встретил его в Монако. Стеснялся к нему подойти, он обедал с детьми. А мне все говорили: «Иди к Ибре, попроси сфоткаться!» – «Да неудобно как-то. Я бы на его месте снялся. Но ведь все люди разные».

    В итоге мне удалось сфотографироваться благодаря моему товарищу, он сам попросил Златана», – рассказал Смолов в интервью Maxim.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2018 06:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 марта 2018, 10:33

      раньше тебе нравилась Лопырева, а теперь что Ибра?

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