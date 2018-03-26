Смолов: «Раньше нравились Веа и Шевченко, теперь – Ибрагимович»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своих любимых футболистах.

«Любимый футболист? Раньше – Веа и Андрей Шевченко. Теперь – Златан Ибрагимович.

Однажды встретил его в Монако. Стеснялся к нему подойти, он обедал с детьми. А мне все говорили: «Иди к Ибре, попроси сфоткаться!» – «Да неудобно как-то. Я бы на его месте снялся. Но ведь все люди разные».

В итоге мне удалось сфотографироваться благодаря моему товарищу, он сам попросил Златана», – рассказал Смолов в интервью Maxim.