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    Товарищеские матчи. Португалия вырвала победу у Египта, Италия проиграла Аргентине, Англия победила Голландию

    Завершились три товарищеских матча сборных. В первой игре сборная Португалии обыграла Египет со счетом 2:1. В составе египтян гол забил форвард Мохамед Салах. На 93-й минуте нападающий номинальных хозяев Криштиану Роналду сравнял счет и спустя две минуты вывел свою команду вперед.

    В другом матче сборная Италии проиграла Аргентине со счетом 0:2. В третьем матче англичане оказались сильнее голландцев – 1:0. Отметим, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел в стартовом составе голландской команды и провел на поле 67 минут.

    Товарищеские матчи. Сборные

    Португалия – Египет – 2:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Салах, 56; 1:1 – Роналду, 90+3; 2:1 – Роналду, 90+5.

    Голландия – Англия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Лингард, 59.

    Аргентина – Италия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Банега, 75; 2:0 – Лансини, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 00:47
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