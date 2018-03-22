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    Вайсс: «Обидно за упущенную возможность поработать с любимым футболистом Аршавиным»

    Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс рассказал в интервью «Бомбардиру» о своем отношении к Андрею Аршавину, который играет за «Кайрат».

    «Больше всего мне обидно за упущенную возможность поработать со своим любимым футболистом Андреем Аршавиным. Очень хорошо его знаю и помню еще по матчам моего «Сатурна» против «Зенита» и наших сборных.

    Андрей – огромный талант, которого я всегда хотел бы видеть в любой своей команде. Если бы я знал, что он перейдет в «Кайрат», может, и остался бы. Но решение уже принято, и сейчас нет смысла говорить об этом», – сказал Вайсс.

    Вайсс ушел из «Кайрата» в ноябре 2015 года. Аршавина пригласил в клуб Бородюк.

    Тренер, который развил Гамшика, выносил чемпионов мира и работал в «Сатурне»

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2018 08:10
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 11:18

      Видимо не судьба.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 22 марта 2018, 08:47

      Андрей Сергеевич - лучший футболист России всех времен.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 > paracetamol 22 марта 2018, 10:53

      в твоих снах

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > nik55 28 марта 2018, 14:35

      В твоих кошмарах.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > nik55 29 марта 2018, 10:28

      Чтоб из твоих снов, Уткин не вылезал.

      0
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