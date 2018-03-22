Вайсс: «Обидно за упущенную возможность поработать с любимым футболистом Аршавиным»

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс рассказал в интервью «Бомбардиру» о своем отношении к Андрею Аршавину, который играет за «Кайрат».

«Больше всего мне обидно за упущенную возможность поработать со своим любимым футболистом Андреем Аршавиным. Очень хорошо его знаю и помню еще по матчам моего «Сатурна» против «Зенита» и наших сборных.

Андрей – огромный талант, которого я всегда хотел бы видеть в любой своей команде. Если бы я знал, что он перейдет в «Кайрат», может, и остался бы. Но решение уже принято, и сейчас нет смысла говорить об этом», – сказал Вайсс.

Вайсс ушел из «Кайрата» в ноябре 2015 года. Аршавина пригласил в клуб Бородюк.

Тренер, который развил Гамшика, выносил чемпионов мира и работал в «Сатурне»