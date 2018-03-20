Гранат: «Отсутствие Неймара – плюс для сборной России. Но и без него у бразильцев хватает классных игроков»

Защитник сборной России Владимир Гранат назвал плюсом отсутствие в составе Бразилии нападающего Неймара, добавив при этом, что и без форварда «ПСЖ» у «пентакампеонес» хватает высококлассных игроков.

Подопечные Станислава Черчесова в пятницу, 23 марта, проведут в Москве товарищескую встречу с бразильцами в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

Напомним, Неймар недавно получил травму и выбыл до конца сезона.

«Отсутствие Неймара на подготовке не сказывается. То, что его не будет, для нас плюс, но и без него достаточно высококлассных футболистов. Защищаться будет одинаково непросто против Франции и Бразилии. Они обе импонируют мне комбинационным быстрым футболом. Пока моделирования игры с бразильцами нет, рассчитываем на себя и наигрываем связи. Все ждут первого матча.

Подготовка идет полным ходом, тренировки и их интенсивность набирают обороты. После травмы Виктора Васина и Георгия Джикии давление пока не ощущается ближе. С тактической точки зрения ничего не изменилось, мне привычно играть в три защитника. Никаких проблем нет», – сказал Гранат.