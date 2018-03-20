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    Гранат: «Отсутствие Неймара – плюс для сборной России. Но и без него у бразильцев хватает классных игроков»

    Защитник сборной России Владимир Гранат назвал плюсом отсутствие в составе Бразилии нападающего Неймара, добавив при этом, что и без форварда «ПСЖ» у «пентакампеонес» хватает высококлассных игроков.

    Подопечные Станислава Черчесова в пятницу, 23 марта, проведут в Москве товарищескую встречу с бразильцами в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

    Напомним, Неймар недавно получил травму и выбыл до конца сезона.

    «Отсутствие Неймара на подготовке не сказывается. То, что его не будет, для нас плюс, но и без него достаточно высококлассных футболистов. Защищаться будет одинаково непросто против Франции и Бразилии. Они обе импонируют мне комбинационным быстрым футболом. Пока моделирования игры с бразильцами нет, рассчитываем на себя и наигрываем связи. Все ждут первого матча.

    Подготовка идет полным ходом, тренировки и их интенсивность набирают обороты. После травмы Виктора Васина и Георгия Джикии давление пока не ощущается ближе. С тактической точки зрения ничего не изменилось, мне привычно играть в три защитника. Никаких проблем нет», – сказал Гранат.

    Источник: Р-Спорт

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    20.03.2018 13:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 марта 2018, 13:58

      Вы готовиться поехали или на отсутствие игроков надеяться? Вам специально соперников выбрали сильных, чтобы вы привыкали играть в нормальный футбол. А вы радуетесь, что кого-то из сильных не будет. Действительно, как ниже писали, против Люксембурга тогда играли.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 марта 2018, 19:22

      товарищеская игра и он рад отсутствию Неймара! Должны наоборот надеяться, что все основные игроки выйдут на весь матч на поле! Очередная проверка для нашей сборной!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 19:03

      Кто такой грант черт по жизи черт по масти

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 20 марта 2018, 14:23

      Чего? Против каких Франции и Бразилии??
      У вас 3 матча - и полетите в отпуска свои..

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