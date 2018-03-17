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    Безуглов: «Джикия и Васин не успеют набрать кондиции. Ждать их на ЧМ-2018 несколько самонадеянно»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов не уверен, что защитники национальной команды Георгий Джикия и Виктор Васин смогут выступить на чемпионате мира. По его словам, футболисты, восстанавливающиеся после травм, не успеют набрать форму к домашнему мундиалю.

    Напомним, Джикия и Васин получили аналогичные повреждения – разрыв крестообразных связок колена. Игрок «Спартака» травмировался в середине январе, а футболист ЦСКА – в конце февраля.

    «Средний срок восстановления после операции по замене передней крестообразной связки составляет шесть-семь месяцев. Если человек был прооперирован в итальянской клинике, то по нашей российской статистике, а мы отправляли туда оперироваться очень многих игроков, он начинает играть через 4,5-5 месяцев. Поэтому можно с большой долей уверенности говорить о том, что ни Джикия, ни тем более Васин просто не успеют набрать кондиции к началу чемпионата мира.

    Мы разумеется, рассчитываем, что восстановление этих игроков пройдет максимально быстро. Но, на мой взгляд, как врача, рисковать здесь точно не стоит, потому что чемпионат мира – это не просто игра в футбол, это футбол с максимальной самоотдачей, с очень тяжелым подготовительным сбором, который даже здоровые игроки переносят непросто. Если говорить о лечении, у обоих игроков все идет по плану, никаких осложнений нет, но ожидать, что они окажутся на чемпионате мира, было бы несколько самонадеянно», – сказал Безуглов.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

    Источник: Р-Спорт

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    17.03.2018 15:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12

      EMDM 20 марта 2018, 08:30

      Блин, ну вот как так? Почему сразу 2 защитника сборной получили такие серьезные травмы, обидно....
      Может потому что играли в январе-феврале в не самую футбольную погоду?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 18:11

      нужно уже свыкнуться с тем что они не сыграют и находить замены, зачем рисковать здоровьем игроков.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 18 марта 2018, 15:16

      Привет.У нас так не бывает.Есть игрок,даже пусть он будет с травмой,выпустят на уколах,а потом мы,фанаты удивляемся,от чего же наша сборная так играет убого!!!
      Сейчас нужно говорить не о ни Джикии и Васине,а о их замене.Сейчас те,кто их заменит смотря все эти интервью и что у них в душе происходит ни кто не знает!!!Могу банально перегореть и провалить ЧМ!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 18 марта 2018, 17:55

      Привет. полностью согласен, может замены конечно и не будут по уровню соответствовать выбывшим, но все же лучше чем играющий через боль и рискующий здоровьем футболист.

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 17 марта 2018, 17:33

      Джикия верим может помочь!!

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Александ1982 18 марта 2018, 15:17

      Чем???Поиграть на уколах???Лучше бы конечно он был,но намного важнее здоровье игрока)))

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 17:10

      Вопрос снят,надо подыскивать других оборонцев.

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 марта 2018, 17:03

      Васин да, он не успевает ни как, а у Джикии может быть около месяца, что бы набрать форму, если восстановится за 4,5 месяца как этот доктор говорит, не удивлюсь если уже в начале мая разрешат играть. Доктор плохой математик оказался )))

      2
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > ufos73 18 марта 2018, 14:43

      С середины января до середины мая 4 месяца. ;4,5 месяца- до начала июня. Это до тренировок в общей группе и примерно месяц на набор формы, т.е. до начала июля. Кто плохой математик?

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 марта 2018, 16:20

      Восстановление после травмы в щадящем режиме и подготовка к ЧМ - это, несколько разные вещи... Доктор прав. Лучше уже сейчас знать правду и не тешить никого надеждами...

      4
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      Рейтинг: +2888

      absent32 17 марта 2018, 16:13

      усатый черт и храмых вызовет!!! и не удивительно будет!!!

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 марта 2018, 15:59

      Джиките не форсировать, нужна спокойная предсезонка в составе хрюшек и подготовка к ЛЧ, после кубка конфедераций имени черчесова, игроки полгода в сознание приходили, так что доверять игроков физруку - преднамеренный саботаж клубных интересов, в обмен на очевидный позор сборной на ЧМ, под руководством ограниченного и самовлюбленного павлина

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