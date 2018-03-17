Безуглов: «Джикия и Васин не успеют набрать кондиции. Ждать их на ЧМ-2018 несколько самонадеянно»

Врач сборной России Эдуард Безуглов не уверен, что защитники национальной команды Георгий Джикия и Виктор Васин смогут выступить на чемпионате мира. По его словам, футболисты, восстанавливающиеся после травм, не успеют набрать форму к домашнему мундиалю.

Напомним, Джикия и Васин получили аналогичные повреждения – разрыв крестообразных связок колена. Игрок «Спартака» травмировался в середине январе, а футболист ЦСКА – в конце февраля.

«Средний срок восстановления после операции по замене передней крестообразной связки составляет шесть-семь месяцев. Если человек был прооперирован в итальянской клинике, то по нашей российской статистике, а мы отправляли туда оперироваться очень многих игроков, он начинает играть через 4,5-5 месяцев. Поэтому можно с большой долей уверенности говорить о том, что ни Джикия, ни тем более Васин просто не успеют набрать кондиции к началу чемпионата мира.

Мы разумеется, рассчитываем, что восстановление этих игроков пройдет максимально быстро. Но, на мой взгляд, как врача, рисковать здесь точно не стоит, потому что чемпионат мира – это не просто игра в футбол, это футбол с максимальной самоотдачей, с очень тяжелым подготовительным сбором, который даже здоровые игроки переносят непросто. Если говорить о лечении, у обоих игроков все идет по плану, никаких осложнений нет, но ожидать, что они окажутся на чемпионате мира, было бы несколько самонадеянно», – сказал Безуглов.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.