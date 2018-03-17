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  • Безуглов: «Джикия и Васин не успеют набрать кондиции. Ждать их на ЧМ-2018 несколько самонадеянно»

Безуглов: «Джикия и Васин не успеют набрать кондиции. Ждать их на ЧМ-2018 несколько самонадеянно»

17 марта 2018, 15:42
12

Врач сборной России Эдуард Безуглов не уверен, что защитники национальной команды Георгий Джикия и Виктор Васин смогут выступить на чемпионате мира. По его словам, футболисты, восстанавливающиеся после травм, не успеют набрать форму к домашнему мундиалю.

Напомним, Джикия и Васин получили аналогичные повреждения – разрыв крестообразных связок колена. Игрок «Спартака» травмировался в середине январе, а футболист ЦСКА – в конце февраля.

«Средний срок восстановления после операции по замене передней крестообразной связки составляет шесть-семь месяцев. Если человек был прооперирован в итальянской клинике, то по нашей российской статистике, а мы отправляли туда оперироваться очень многих игроков, он начинает играть через 4,5-5 месяцев. Поэтому можно с большой долей уверенности говорить о том, что ни Джикия, ни тем более Васин просто не успеют набрать кондиции к началу чемпионата мира.

Мы разумеется, рассчитываем, что восстановление этих игроков пройдет максимально быстро. Но, на мой взгляд, как врача, рисковать здесь точно не стоит, потому что чемпионат мира – это не просто игра в футбол, это футбол с максимальной самоотдачей, с очень тяжелым подготовительным сбором, который даже здоровые игроки переносят непросто. Если говорить о лечении, у обоих игроков все идет по плану, никаких осложнений нет, но ожидать, что они окажутся на чемпионате мира, было бы несколько самонадеянно», – сказал Безуглов.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия ЦСКА Спартак Васин Виктор Джикия Георгий
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1521291550
Джиките не форсировать, нужна спокойная предсезонка в составе хрюшек и подготовка к ЛЧ, после кубка конфедераций имени черчесова, игроки полгода в сознание приходили, так что доверять игроков физруку - преднамеренный саботаж клубных интересов, в обмен на очевидный позор сборной на ЧМ, под руководством ограниченного и самовлюбленного павлина
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absent32
1521292407
усатый черт и храмых вызовет!!! и не удивительно будет!!!
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insider_retro
1521292855
Восстановление после травмы в щадящем режиме и подготовка к ЧМ - это, несколько разные вещи... Доктор прав. Лучше уже сейчас знать правду и не тешить никого надеждами...
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ufos73
1521295404
Васин да, он не успевает ни как, а у Джикии может быть около месяца, что бы набрать форму, если восстановится за 4,5 месяца как этот доктор говорит, не удивлюсь если уже в начале мая разрешат играть. Доктор плохой математик оказался )))
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zigbert
1521295841
Вопрос снят,надо подыскивать других оборонцев.
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Александ1982
1521297215
Джикия верим может помочь!!
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OfaZavr
1521299507
нужно уже свыкнуться с тем что они не сыграют и находить замены, зачем рисковать здоровьем игроков.
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EMDM
1521523830
Блин, ну вот как так? Почему сразу 2 защитника сборной получили такие серьезные травмы, обидно.... Может потому что играли в январе-феврале в не самую футбольную погоду?
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