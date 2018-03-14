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    Рыбус: «Не ожидал, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением о переходе в московский клуб из «Лиона» в июле 2017 года.

    — «Локо» сейчас — главный фаворит в борьбе за чемпионство в РФПЛ. Когда переходили в состав железнодорожников, ожидали, что в первом же сезоне будете бороться за золото?

    — Нет, вообще этого не ждал. Я видел, на каком месте команда финишировала в прошлом сезоне. И когда я переходил в «Локомотив», перед командой стояли другие задачи.

    Но еще рано говорить о первом месте, битва за чемпионство в самом разгаре.

    — Перед переходом в «Локомотив» появлялась информация об интересе к вам со стороны ЦСКА. Почему в итоге вы выбрали «железнодорожников»?

    — Это только разговоры, ничего серьезного со стороны ЦСКА не было.

    Сумма трансфера 28-летнего поляка составила 1,75 миллиона евро. В текущем сезоне он принял участие в 19 матчах команды Юрия Семина во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

    Источник: Известия

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    14.03.2018 19:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 10:04

      в начале не только для тебя это стало неожиданностью, но потом все увидели что лидерство заслуженно.

      1
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      Рейтинг: +25

      My3b1KaHT 14 марта 2018, 22:29

      "не отметился результативными действиями" что же он делал на поле 19 матчей ???
      я несколько раз сидел на восточной трибуне черкизово и прекрасно видел как Рыбус
      просто рвал и метал в своей зоне.

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > My3b1KaHT 15 марта 2018, 14:12

      ну это голы и голевые передачи... а так да, он все-таки в защите больше играет, мне тоже нравится)

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 21:17

      Перед началом сезона никто не ожидал ,что Локомотив будет бороться за золото.

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > zigbert 15 марта 2018, 14:10

      кто не болеет за Локо, они может и не ждали, а мы каждый год ждем)

      2
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons > Diesel133 15 марта 2018, 14:34

      С 2004 года

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 марта 2018, 20:47

      3,14идор какой-то..
      Любой нормальный спортсмен будет бороться за чемпионство,иначе на х.. это все??

      -1
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