Рыбус: «Не ожидал, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением о переходе в московский клуб из «Лиона» в июле 2017 года.

— «Локо» сейчас — главный фаворит в борьбе за чемпионство в РФПЛ. Когда переходили в состав железнодорожников, ожидали, что в первом же сезоне будете бороться за золото?

— Нет, вообще этого не ждал. Я видел, на каком месте команда финишировала в прошлом сезоне. И когда я переходил в «Локомотив», перед командой стояли другие задачи.

Но еще рано говорить о первом месте, битва за чемпионство в самом разгаре.

— Перед переходом в «Локомотив» появлялась информация об интересе к вам со стороны ЦСКА. Почему в итоге вы выбрали «железнодорожников»?

— Это только разговоры, ничего серьезного со стороны ЦСКА не было.

Сумма трансфера 28-летнего поляка составила 1,75 миллиона евро. В текущем сезоне он принял участие в 19 матчах команды Юрия Семина во всех турнирах и не отметился результативными действиями.