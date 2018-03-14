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  • Рыбус: «Не ожидал, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство»

Рыбус: «Не ожидал, что «Локомотив» будет бороться за чемпионство»

14 марта 2018, 19:48
7

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился мнением о переходе в московский клуб из «Лиона» в июле 2017 года.

— «Локо» сейчас — главный фаворит в борьбе за чемпионство в РФПЛ. Когда переходили в состав железнодорожников, ожидали, что в первом же сезоне будете бороться за золото?

— Нет, вообще этого не ждал. Я видел, на каком месте команда финишировала в прошлом сезоне. И когда я переходил в «Локомотив», перед командой стояли другие задачи.

Но еще рано говорить о первом месте, битва за чемпионство в самом разгаре.

— Перед переходом в «Локомотив» появлялась информация об интересе к вам со стороны ЦСКА. Почему в итоге вы выбрали «железнодорожников»?

— Это только разговоры, ничего серьезного со стороны ЦСКА не было.

Сумма трансфера 28-летнего поляка составила 1,75 миллиона евро. В текущем сезоне он принял участие в 19 матчах команды Юрия Семина во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Локомотив Польша Рыбус Мацей
Комментарии (7)
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Антон bx14e
1521049672
3,14идор какой-то.. Любой нормальный спортсмен будет бороться за чемпионство,иначе на х.. это все??
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zigbert
1521051456
Перед началом сезона никто не ожидал ,что Локомотив будет бороться за золото.
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My3b1KaHT
1521055778
"не отметился результативными действиями" что же он делал на поле 19 матчей ??? я несколько раз сидел на восточной трибуне черкизово и прекрасно видел как Рыбус просто рвал и метал в своей зоне.
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OfaZavr
1521097479
в начале не только для тебя это стало неожиданностью, но потом все увидели что лидерство заслуженно.
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