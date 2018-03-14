Рыбус рассчитывает помочь Польше на ЧМ-2018

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассчитывает принять участие в предстоящем чемпионате мира-2018 в составе сборной Польши. По его словам, еще есть время для того, чтобы доказать свою состоятельность тренерскому штабу национальной команды.

— Вы стали чаще играть в основном составе «Локомотива». Как сейчас оцените свои шансы на попадание в состав сборной Польши на чемпионат мира, который стартует через несколько месяцев?

— Решение всегда за главным тренером, но я думаю, что поеду на этот турнир. До чемпионата еще около трех месяцев, и нужно доказывать свой уровень как в клубе, так и в сборной. В ближайшее время нашей национальной команде предстоит провести две контрольные встречи с Нигерией и Южной Кореей. Важно проявить себя в этих матчах. Чтобы поехать на чемпионат мира, надо быть в хорошей форме.

— Большая часть вашей карьеры прошла в России. Тренер сборной Польши консультируется с вами перед поездкой в нашу страну?

— Пока он у меня ничего не спрашивал. Но я знаю, что он уже несколько раз бывал в России — смотрел базу, на которой мы будем жить и тренироваться, а также стадионы, на которых мы сыграем.

— На групповом этапе ЧМ-2018 вам предстоит сыграть со сборными Колумбии, Японии и Сенегала. Как оцените шансы команды Польши на выход в плей-офф?

— У нас достаточно равный подбор команд, собрались сборные с разных континентов. Думаю, у нас очень интересная группа, в которой все может случиться, и любая команда из нашего квартета способна выйти в плей-офф. Польша должна быть готова к тому, что будет очень нелегко.