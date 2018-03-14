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    Рыбус рассчитывает помочь Польше на ЧМ-2018

    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассчитывает принять участие в предстоящем чемпионате мира-2018 в составе сборной Польши. По его словам, еще есть время для того, чтобы доказать свою состоятельность тренерскому штабу национальной команды.

    — Вы стали чаще играть в основном составе «Локомотива». Как сейчас оцените свои шансы на попадание в состав сборной Польши на чемпионат мира, который стартует через несколько месяцев?

    — Решение всегда за главным тренером, но я думаю, что поеду на этот турнир. До чемпионата еще около трех месяцев, и нужно доказывать свой уровень как в клубе, так и в сборной. В ближайшее время нашей национальной команде предстоит провести две контрольные встречи с Нигерией и Южной Кореей. Важно проявить себя в этих матчах. Чтобы поехать на чемпионат мира, надо быть в хорошей форме.

    — Большая часть вашей карьеры прошла в России. Тренер сборной Польши консультируется с вами перед поездкой в нашу страну?

    — Пока он у меня ничего не спрашивал. Но я знаю, что он уже несколько раз бывал в России — смотрел базу, на которой мы будем жить и тренироваться, а также стадионы, на которых мы сыграем.

    — На групповом этапе ЧМ-2018 вам предстоит сыграть со сборными Колумбии, Японии и Сенегала. Как оцените шансы команды Польши на выход в плей-офф?

    — У нас достаточно равный подбор команд, собрались сборные с разных континентов. Думаю, у нас очень интересная группа, в которой все может случиться, и любая команда из нашего квартета способна выйти в плей-офф. Польша должна быть готова к тому, что будет очень нелегко.

    Источник: Известия

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    14.03.2018 11:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 марта 2018, 13:53

      Польша очень понравилась на Евро, желаю им удачи, Мацею в первую очередь!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 марта 2018, 12:45

      Не фиг не фиг!!! Пусть идут памятники ковыряют всей сборной!!! По кирке в руки и вперёд!!!

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