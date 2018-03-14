Хайнкес: «Даже при счете 5:0 нужно подходить к матчу со стопроцентной концентрацией»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес уверен, что счет первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бешикташа» никак не скажется на настрое его команды в ответной встрече. Он пообещал, что все футболисты мюнхенцев подойдут к этой игре со стопроцентной концентрацией.

«У нас в команде много очень опытных футболистов. Даже при таком комфортабельном преимуществе нужно подходить к матчу со стопроцентной концентрацией. Ты всегда должен быть настроен на победу, вне зависимости от результата первого матча. Я уверен в профессионализме своей команды.

Хорошая атмосфера на стадионе играет важную роль. И болельщики часть ее. Я знаю, что на стадионе будет жарко. Местные болельщики будут изо всех сил гнать свою команду вперед. И это очень хорошо. Без болельщиков, без их поддержки, футбол был бы игрой без эмоций. Мы все в предвкушении матча», – сказал тренер.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» состоится в среду, 14 марта, в 20:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:5.