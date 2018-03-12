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Бушманов объявил заявку молодежной сборной России на отбор Евро-2019

12 марта 2018, 21:26

Главный тренер сборной России-U21 Евгений Бушманов назвал 23 футболистов, включенных в заявку на отборочный турнира чемпионата Европы-2019.

Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Александр Мелихов («Томь»), Игорь Обухов («Арсенал» Тула).

Защитники: Александр Довбня («Пафос»), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачeв, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все — «Спартак»), Михаил Лысов («Локомотив»), Джамалдин Ходжаниязов («Динамо» Санкт-Петербург), Никита Чернов («Урал»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Владислав Пантелеев (оба — «Спартак»), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба — «Ростов»), Илья Жигулeв, Александр Макаров (оба — «Тосно»), Константин Кучаев (ЦСКА), Олег Ланин («Крылья Советов»), Иван Обляков («Уфа»), Роман Тугарев («Локомотив»).

Нападающие: Александр Соболев («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Тосно»).

Календарь сборной России-U21:

Македония – Россия – 23 марта;

Гибралтар – Россия – 29 марта.

Источник: РФС
Россия Россия (мол) Бушманов Евгений
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