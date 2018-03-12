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    Кавазашвили: «Зачем Габулова вызвали в сборную? Меня бы уже тогда пятым вратарем взяли»

    Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили не совсем понимает, чем вратарь «Брюгге» Владимир Габулов может помочь сборной России. По его словам, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вывал 34-летнего футболиста только из-за хороших отношений с ним.

    Напомним, Габулов наряду с Игорем Акинфеевым, Андреем Луневым и Александром Селиховым получил приглашение в сборную для подготовки к контрольным поединкам с Бразилией (23 марта, Москва) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург).

    «Почему Черчесов вызвал Габулова? У них хорошие отношения. Именно с этим связываю приглашение в команду. Безусловно, Акинфеев, Лунев и Селихов – лучшие вратари и оптимальный вариант для сборной. Все равно в окончательную заявку на чемпионат мира попадут три вратаря. И Габулова там, думаю, не будет.

    С таким же успехом можно вызвать и меня пятым вратарем. Тоже готов посмотреть, как там обстановка внутри команды. Но Черчесов, за которого я выступал, как за тренера сборной, не зовет меня ни тренером, ни консультантом, ни вратарем (смеется)», – сказал Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2018 17:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +839

      Князев 15 марта 2018, 17:17

      Прекрасно!!! Анзор. Я бы тебя поставил первым номером.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 13 марта 2018, 05:53

      Тоже мучает этот вопрос "на кой х.р.ен Габулов?" . Он уже не молод был бы он Буффоном, Чехом или Касильясом я бы еще понял, а так вратарь не ахти только место в заявке занимает лучше бы давали шанс молодым вратарям обрести бесценный опыт.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 20:49

      Что поделаешь ,земляк.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 12 марта 2018, 20:12

      Легко объяснить ...- он осетин и он осетин... "кавказ" дело тонкое ...так что и Габулов, и Дзагоев и, наверняка, Оздоев будут в сборной...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 19:07

      видимо правда в этом дело, чем-то другим объяснить сложно.

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 12 марта 2018, 18:39

      Шутка насчет 5го вратаря прошла,зачет!
      А ,если сурьезно ,то Габулов как никак работник обороны,а с этим у Черчеса дэфэцит,
      вот он и планирует в рамку 4х поставить ,так для безопасности))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 12 марта 2018, 18:29

      Ты прав, Анзор!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 марта 2018, 18:17

      тех кто достоин(Денисов) он не зовет, а кто ему кунаг того зовет

      5
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