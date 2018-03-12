Кавазашвили: «Зачем Габулова вызвали в сборную? Меня бы уже тогда пятым вратарем взяли»

Прекрасно!!! Анзор. Я бы тебя поставил первым номером.
Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили не совсем понимает, чем вратарь «Брюгге» Владимир Габулов может помочь сборной России. По его словам, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вывал 34-летнего футболиста только из-за хороших отношений с ним.
Напомним, Габулов наряду с Игорем Акинфеевым, Андреем Луневым и Александром Селиховым получил приглашение в сборную для подготовки к контрольным поединкам с Бразилией (23 марта, Москва) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург).
«Почему Черчесов вызвал Габулова? У них хорошие отношения. Именно с этим связываю приглашение в команду. Безусловно, Акинфеев, Лунев и Селихов – лучшие вратари и оптимальный вариант для сборной. Все равно в окончательную заявку на чемпионат мира попадут три вратаря. И Габулова там, думаю, не будет.
С таким же успехом можно вызвать и меня пятым вратарем. Тоже готов посмотреть, как там обстановка внутри команды. Но Черчесов, за которого я выступал, как за тренера сборной, не зовет меня ни тренером, ни консультантом, ни вратарем (смеется)», – сказал Кавазашвили.