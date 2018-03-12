РФПЛ. «Локомотив» победил «Урал» и другие результаты 22-го тура

В понедельник, 12 марта, завершилась программа 22-го тура российской Премьер-лиги. В заключительном матче игрового дня «Локомотив» в Екатеринбурге победил «Урал».

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ал. Миранчук, 11; 0:2 – Фернандеш, 15 (с пенальти).

Спартак (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Фернандо, 90.

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 0:1 – Головин, 6; 0:2 – Витиньо, 28; 0:3 – Игнашевич, 68.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) (0:0)

Тосно (Ленинградская область) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Подберезкин, 76.

Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

Уфа – Анжи (Махачкала) – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Никитин, 57; 1:1 – Лескано, 65; 2:1 – Пауревич, 66; 3:1 – Йокич, 67; 3:2 – Полуяхтов, 82.

Амкар (Пермь) – Арсенал (Тула) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 11; 0:2 – Ткачев, 83.

Нереализованные пенальти: нет – Дзюба, 11; Ткачев, 81.

Удаления: Огуде, 77; Белоруков, 80 – нет.

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