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РФПЛ. «Локомотив» победил «Урал» и другие результаты 22-го тура

12 марта 2018, 18:55
94

В понедельник, 12 марта, завершилась программа 22-го тура российской Премьер-лиги. В заключительном матче игрового дня «Локомотив» в Екатеринбурге победил «Урал».

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ал. Миранчук, 11; 0:2 – Фернандеш, 15 (с пенальти).

Спартак (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Фернандо, 90.

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 0:1 – Головин, 6; 0:2 – Витиньо, 28; 0:3 – Игнашевич, 68.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) (0:0)

Тосно (Ленинградская область) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Подберезкин, 76.

Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

Уфа – Анжи (Махачкала) – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Никитин, 57; 1:1 – Лескано, 65; 2:1 – Пауревич, 66; 3:1 – Йокич, 67; 3:2 – Полуяхтов, 82.

Амкар (Пермь) – Арсенал (Тула) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дзюба, 11; 0:2 – Ткачев, 83.

Нереализованные пенальти: нет – Дзюба, 11; Ткачев, 81.

Удаления: Огуде, 77; Белоруков, 80 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Арсенал Уфа Анжи Динамо Краснодар Тосно Рубин Ростов Зенит Ахмат ЦСКА Спартак СКА-Хабаровск Урал Локомотив
Комментарии (94)
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devusar
1520693690
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mdu86
1520698684
Думаю, Ростов и Ахмат дадут бой, а вот за СКА не уверен, возможен даже разгром, но всё может быть...
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VIKZH
1520742411
Вперёд зенит
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Сибирь за Спартак
1520752366
Что-то давненько пресса не гундела о снятии тренера. Возможно скоро будет повод, если Зенька обломится сегодня в Ростове, а потом немцы вышибут их из Европы. Тогда даже тупорылое руководство команды допрет, что фейерверков и корпоративов не будет и начнет клянчить у национального достояния бабосы на выплату неустойки итальянцу.
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Serjoga
1520753627
Удачи Ростову!
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turist82
1520756485
За Ростов сегодня поболею!! Во-первых Карпин там, а он - наш навсегда. Красно-белый! А во-вторых - хочу чтоб зенит сел в лужу.
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Одинокий волк Маквейд
1520759842
Буду за Ростов, даже купил пачку сигарет Донской табак, ваш спонсор. Отберите очки у суперклуба.
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Приус
1520761467
На вершине станет посвободней.
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Братья Васильевы
1520762441
Две ничьи и победа Спартака.
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Одинокий волк Маквейд
1520840074
Победа Локо в один мяч или ничья - 100% ставка.
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