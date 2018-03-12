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    РФПЛ. «Локомотив» победил «Урал» и другие результаты 22-го тура

    В понедельник, 12 марта, завершилась программа 22-го тура российской Премьер-лиги. В заключительном матче игрового дня «Локомотив» в Екатеринбурге победил «Урал».

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ал. Миранчук, 11; 0:2 – Фернандеш, 15 (с пенальти).

    Спартак (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Фернандо, 90.

    Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 3:0 (2:0)

    Голы: 0:1 – Головин, 6; 0:2 – Витиньо, 28; 0:3 – Игнашевич, 68.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) (0:0)

    Тосно (Ленинградская область) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Подберезкин, 76.

    Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

    Уфа – Анжи (Махачкала) – 3:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Никитин, 57; 1:1 – Лескано, 65; 2:1 – Пауревич, 66; 3:1 – Йокич, 67; 3:2 – Полуяхтов, 82.

    Амкар (Пермь) – Арсенал (Тула) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 11; 0:2 – Ткачев, 83.

    Нереализованные пенальти: нет – Дзюба, 11; Ткачев, 81.

    Удаления: Огуде, 77; Белоруков, 80 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2018 18:55
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    Комментарии93
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 марта 2018, 12:25

      Болею за коней, но рад за Палыча. ибо уважаю и человека и его работу Красава..

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 13 марта 2018, 01:11

      Молодцы Локомотив! И ставка оправдалась!

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 12 марта 2018, 22:02

      Отлично.

      -1
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 12 марта 2018, 20:35

      Балажец скоро в локо? Пеналь чистый и так нагло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 марта 2018, 20:17

      Паровоз мчится стремительно и наверное его уже никому не догнать, остальным московским командам, Зене и быкам утешительная ЛЧ и ЛЕ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2018, 20:16

      Давалка в своем амплуа.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 марта 2018, 20:03

      ЛОКО с победой, переедете голубых из Питера Всероссийский респек и уважуха вам будет.

      3
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 12 марта 2018, 19:30

      локо с званием чемпиона россии!!!с такой игрой как вчера спартаку бы в призеры попасть!а еще лучше выиграть кубок и без напряга в европу шагнуть!

      2
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > зенит ничто 12 марта 2018, 20:12

      я бы сказал так с такой игрой у спартака и зенита равные шансы в борьбе за 3 место

      1
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > 13 марта 2018, 01:59

      Спартак и Зенит будут за 3 и 4 бороться это факт

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 марта 2018, 19:26

      ну думаю, надо локо поздравлять уже)))

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 19:26

      Локомотив сделал ещё один шаг к чемпионству.Спобедой ЦСКА,Спартак и Локомотив,но самое главное,спасибо Ростову!!!

      3
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 20:13

      Ростов вам ещё спасибо скажет, инфа 100))))Карпин уш посторается )

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zenitoveс1991 12 марта 2018, 20:39

      А там и посмотрим!!!Сейчас я рад другому результату)))

      0
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 21:13

      да я если честно тоже рад этому результату , надеюсь наше руководство включит голову наконец

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Zenitoveс1991 12 марта 2018, 21:19

      ну тогда ты просто красавчик

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