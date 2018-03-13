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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Помощники:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск)
Резервный судья:
Игорь Панин (Московская область)
Инспектор:
Сергей Фурса (Санкт-Петербург)
Материалы

Урал - Локомотив

12.03.2018, Понедельник, 17:00 мск Екатеринбург, стадион СКБ-Банк Арена - Уралмаш Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 22 тур Урал - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
8 тур
26 августа, суббота 20:00 Локомотив 2:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 17:30 Урал 1:2 Локомотив
15 тур
26 ноября, суббота 17:00 Локомотив 1:1 Урал
Россия. Кубок (2016/2017)
Финал
2 мая, вторник 18:45 Локомотив 2:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
4 декабря, пятница 19:00 Локомотив 2:2 Урал
4 тур
8 августа, суббота 17:00 Урал 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
13 апреля, понедельник 15:00 Урал 2:0 Локомотив
16 тур
3 декабря, среда 19:00 Локомотив 1:0 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
22 марта, суббота 16:30 Локомотив 3:0 Урал
10 тур
26 сентября, четверг 18:15 Урал 0:3 Локомотив
Россия. Кубок (2007/2008)
1/16 финала
27 июня, среда 17:00 Урал 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1996
32 тур
21 октября, понедельник 00:00 Урал 2:1 Локомотив
15 тур
21 мая, вторник 00:00 Локомотив 5:1 Урал
Чемпионат России 1995
28 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Урал
4 тур
29 апреля, суббота 00:00 Урал 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
20 тур
14 августа, воскресенье 00:00 Урал 4:4 Локомотив
13 тур
18 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Урал
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Урал
14 тур
9 июня, среда 00:00 Урал 1:3 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 16 тур
22 июля, среда 00:00 Урал 3:1 Локомотив
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +34

    propter 12 марта 2018, 23:22

    Фсё, паравоз не остановить. Браво Сёмину!

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    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 12 марта 2018, 19:17

    ЛОКО все матчи последнее в 10 играет ! Братьев Миранчуков никак не могут поставить вместе ! Редакторы Миранчук не один ! Их двое Антон и Алексей !

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 12 марта 2018, 17:38

    Ставил на победу Локомотива!

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    Рейтинг: +103

    Sherd_97 12 марта 2018, 17:17

    Изи победа Локо

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    Рейтинг: +2636

    Andrering87 12 марта 2018, 16:55

    Ничего не имею против Локо, но надеюсь победит УРАЛ)))

    2
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    Рейтинг: +1255

    нейтральныйкакникто 12 марта 2018, 04:06

    Исходя из сценария РФС , Локомотив должен потерять как минимум одно очко

    -1
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    Рейтинг: +1586

    srg38 > нейтральныйкакникто 12 марта 2018, 17:27

    Типо по буллитам что-ли? Потерять можно либо два либо все три в футболе))

    8
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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 12 марта 2018, 00:23

    Желаю ЛОКО победы!!!

    5
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