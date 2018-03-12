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Расписание матчей
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Урал - Локомотив
Урал - Локомотив: обзор матча 12 марта 2018
Урал
12.03.2018, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив
11'
А. Миранчук
15'
М. Фернандеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Локомотив
90'
+2
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
М. Фернандеш
84'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Эдер
Желтая карточка
Г. Чантурия
75'
Замена
А. Фидлер
️️️️
А. Егорычев
68'
Желтая карточка
П. Бумаль
66'
61'
Желтая карточка
С. Кверквелия
Замена
Г. Чантурия
️️️️
Н. Димитров
60'
Желтая карточка
Г. Балажиц
58'
Желтая карточка
Р. Емельянов
57'
42'
Желтая карточка
М. Лысов
15'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Фернандеш
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
58
Отман Эль Кабир
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
77
Аршак Корян
ПВ
3-2-3-1-1
31
Годзюр
7
Данцев
6
Балажиц
15
Кулаков
20
Бумаль
92
Емельянов
58
Эль Кабир
5
Егорычев
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
4-1-2-2-1
1
Коченков
84
Лысов
4
Кверквелия
14
Чорлука
31
Рыбус
27
Денисов
99
Фернандеш
18
Коломейцев
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
5
Егорычев
10
Фидлер
10
Фидлер
5
Егорычев
17
Димитров
9
Чантурия
9
Чантурия
17
Димитров
99
Фернандеш
28
Ротенберг
28
Ротенберг
99
Фернандеш
24
Эдер
23
Тарасов
23
Тарасов
24
Эдер
Остались в запасе
Урал
Локомотив
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Олег Баклов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
1
Олег Баклов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Урал - Локомотив
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Владимир Миневич (Смоленск)
Резервный судья:
Игорь Панин (Московская область)
Инспектор:
Сергей Фурса (Санкт-Петербург)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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