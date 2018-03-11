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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Помощники:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Антон Фролов (Москва)
Инспектор:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Материалы

Динамо - Краснодар

10.03.2018, Суббота, 16:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 22 тур Динамо - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
8 тур
27 августа, воскресенье 20:00 Краснодар 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
4 апреля, понедельник 19:30 Динамо 1:4 Краснодар
8 тур
13 сентября, воскресенье 16:30 Краснодар 4:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Динамо 1:1 Краснодар
6 тур
31 августа, воскресенье 20:15 Краснодар 0:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 Динамо 1:2 Краснодар
5 тур
18 августа, воскресенье 20:15 Краснодар 1:1 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 13:30 Динамо 1:1 Краснодар
14 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Краснодар 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 18:30 Динамо 2:1 Краснодар
11 тур
29 мая, воскресенье 20:30 Краснодар 0:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +18425

    ilichkadr 10 марта 2018, 18:18

    Похоже отдинамят динамики быков................

    0
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    Рейтинг: +2812

    Бугимен 10 марта 2018, 17:26

    Динамо 0 -1 Краснодар

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +288

    DePisuares 10 марта 2018, 16:59

    Почему Игнатьеву и Сулейманову шанса не дают?

    0
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    Рейтинг: +14

    OlegSHW 10 марта 2018, 16:42

    Галицкий нацелился на ЛЧ. Только победа!

    1
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    Рейтинг: +256

    477 10 марта 2018, 16:24

    КРАСНОДАРУ УДАЧИ И ПОБЕДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1
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    Рейтинг: +390

    fantom23 10 марта 2018, 10:00

    П2

    0
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 9 марта 2018, 16:30

    Динамо, нужно побеждать и уходить из опасной зоны.

    1
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    Рейтинг: +2812

    Бугимен 6 марта 2018, 19:11

    УДАЧИ БЫКАМ.

    2
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    Рейтинг: +354

    REDAT 5 марта 2018, 20:08

    ▒ °•★ Удачи нашему "Краснодару" и победу!!!!!!!!!!!!!!★•° ▒

    2
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