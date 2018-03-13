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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа)
Резервный судья:
Дмитрий Недвижай (Ставрополь)
Инспектор:
Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
Материалы

Ахмат - ЦСКА

11.03.2018, Воскресенье, 16:30 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: МАТЧ ТВ Россия. Премьер-лига, 22 тур Ахмат - ЦСКА Молодежные команды: 0 - 3
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
8 тур
27 августа, воскресенье 17:30 ЦСКА 0:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
19 марта, воскресенье 16:30 Ахмат 0:1 ЦСКА
6 тур
10 сентября, суббота 20:30 ЦСКА 3:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
7 мая, суббота 14:30 ЦСКА 1:0 Ахмат
13 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Ахмат 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
7 марта, суббота 16:00 Ахмат 1:2 ЦСКА
3 тур
13 августа, среда 20:00 ЦСКА 1:0 Ахмат
Россия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
27 марта, четверг 20:00 ЦСКА 1:0 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
10 ноября, воскресенье 15:45 ЦСКА 4:1 Ахмат
11 тур
28 сентября, суббота 16:00 Ахмат 2:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
4 мая, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ахмат
13 тур
28 октября, воскресенье 16:00 Ахмат 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 14:00 ЦСКА 2:2 Ахмат
12 тур
10 июня, пятница 18:45 Ахмат 2:4 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
24 тур
17 октября, воскресенье 14:00 Ахмат 0:3 ЦСКА
10 тур
10 мая, понедельник 14:00 ЦСКА 4:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
30 октября, пятница 18:00 ЦСКА 1:0 Ахмат
13 тур
11 июля, суббота 18:45 Ахмат 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
18 тур
17 августа, воскресенье 17:30 ЦСКА 2:0 Ахмат
4 тур
5 апреля, суббота 14:00 Ахмат 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 00:00 Ахмат 1:0 ЦСКА
1 тур
13 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:0 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +2141

    diadushka 11 марта 2018, 18:14

    а в начале сезона сколько шума было: ахмат - сила))) где сила? разве что состояние газона - сила)

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    Рейтинг: +2141

    diadushka 11 марта 2018, 18:11

    что-то бородатого рупора не слышно с его выкриками: судья продажная)

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    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI 11 марта 2018, 17:35

    Мочи ахмат за несправедливую победу в Москве

    0
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    Рейтинг: +1465

    yarik1_78 11 марта 2018, 17:30

    Ох и поле,натуральный огород!

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 17:27

    Молодцы,"армейцы".Не ожиданно,но круто!!!Спасибо,ЦСКА!!!

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    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 17:27

    Пока рано судя по моментам будет дальше весело

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    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI 11 марта 2018, 17:26

    Поле будто привезли траву, насыпали и бегайте

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    Рейтинг: +2057

    кузнецов артем 11 марта 2018, 17:21

    Вчера Огуде удалили за то что наступил на ногу, Головин падая уже и проиграв борьбу бьет сзади по даже желтой не дал.

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    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI > кузнецов артем 11 марта 2018, 17:25

    Не ной
    До этого ему в лоб ногой пришло и ничего

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    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI > кузнецов артем 11 марта 2018, 17:26

    Сегодня калачову наступили на ногу ни пенальти ни жк

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    Рейтинг: +2057

    кузнецов артем > все_будет_AUDI 11 марта 2018, 17:28

    не смотрел Зенит. Ты не видишь разницу в том когда кто то в мяч пытается сыграть и намеренно по ногам бьет ?

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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 11 марта 2018, 15:47

    За Ахмат, вперед!)

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 11 марта 2018, 15:37

    Хорошей и красивой игры! Победы ЦСКА!

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 11 марта 2018, 11:51

    Игра до гола! Кто забьет гол тот и выиграет!

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