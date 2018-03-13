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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Помощники:
Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Сергей Чебан (Москва)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Материалы

Спартак - СКА-Хабаровск

11.03.2018, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: МАТЧ ТВ Россия. Премьер-лига, 22 тур Спартак - СКА-Хабаровск Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
8 тур
27 августа, воскресенье 11:00 СКА-Хабаровск 0:0 Спартак
Россия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
21 сентября, среда 12:00 СКА-Хабаровск 1:0 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 11 марта 2018, 21:14

    Минусовщики сраные,ответьте на вопрос!
    Почему 4 звезды вместо двух? Почему не восемь,не "шешнадцать"!?))

    -3
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    Рейтинг: +90

    Спартак-воин > Антон bx14e 11 марта 2018, 21:22

    Объясню тебе убогому...это пролобировал зенит. у них было 4 чемпионства...и они надеялись что пятое принесет им звезду (что позже и случилось0

    2
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Антон bx14e 11 марта 2018, 21:23

    Потому что сейчас считают победы не только в чемпе России, но и в чемпе СССР, иначе бы у бомжей вообще звезд не было

    0
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > Спартак-воин 11 марта 2018, 21:31

    Разумеется мне известно почему так произошло.
    Но ты,не убогий,считаешь это нормальным?

    0
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Антон bx14e 12 марта 2018, 00:27

    А почему нет? В хоккею что то не брезгают считать олимпийские медали завоеванные СССР. Просто сменился состав и название чемпа, а он все тот же если подумать

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > ufos73 12 марта 2018, 01:39

    ты ******* то не неси! брезговать термин подобрал...Наши ребята бились за страну!и они Русские! а ты кто?

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Антон bx14e 12 марта 2018, 01:47

    Так в чем разница, между победами СССР допустим ФК Динамо, которое ни разу не брало Российский чемп, но имеет звезды, и СССР хоккеистов? По твоей логике олимпийские медали СССР то же надо забыть, это же другая страна была, и состав там был не только Российский...

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > ufos73 13 марта 2018, 15:33

    Много ль было белорусов,украинцев,казахов,армян в Сборной СССР по хоккею!?!?!?
    Может были в ней узбеки,азербайджанцы,грузины,прибалты,киргизы,таджики,молдаване??? извините.если кого забыл

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > ufos73 13 марта 2018, 15:37

    12 побед во времена СССР+10 в России,итого 22 победы!
    Если везде звезду за 10 побед дают,то почему у нас за пять???

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Антон bx14e 13 марта 2018, 16:11

    За ЧМ ЧЕ звезду дают за 5. Во многих лигах то же, раз у нас установили за 5, значит так и считаем. А вот у тебя фобия какая то на звезды что ли? )))

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > ufos73 13 марта 2018, 16:44

    Ювентус лучше Спартака?..Думаю очевидно..так почему у них 3 зведы,а у Спартака 4??
    я болею и переживаю за Локомотив с 1995года,с тех самых времен,когда Локомотив Семина обыграл Баварию.И,если бы наши себе звезд нарисовали,был бы против..

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Антон bx14e 13 марта 2018, 19:18

    Ну сходи на ветка Италии и поной там, почему у Юве 3 звезды только? А мы живем не в Италии, и не по итальянским правилам...

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > ufos73 13 марта 2018, 19:40

    иди к себе в комнату,встань в угол,и ной себе на здоровье,с больной головы на здоровую валишь,дебил

    0
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Антон bx14e 13 марта 2018, 19:54

    Точно пойду схожу, даже во все 4 угла встану )))

    0
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 11 марта 2018, 21:00

    2 вещи радуют, победа, и то что это гАвно вылетит в ФНЛ, и можно про него забыть!

    5
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > ufos73 11 марта 2018, 21:01

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    А почему гавно???

    -5
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    Рейтинг: +401

    Африканскaя чумa cвинeй > ufos73 11 марта 2018, 21:03

    Гавно ставит антирекорды в ЛЧ и вылетает из ЛЕ от 14-ой команды испанского чемпионата. ИМХО

    -1
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    Рейтинг: +348

    sergeyshubin > ufos73 11 марта 2018, 21:03

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Так то они вас вертели 90 минут и чуть не отыгрались, а спартак ни чего не смог сделать с игры.... ну и кто гАвно? Если команда претендующая на золото и лигу чемпионов не может забить явному аутсайдеру???

    -6
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 21:03

    Потому что играют как гАвно. Не себе не людям, Селихов наверно раза 3 до мяча коснулся

    6
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    Рейтинг: +1897

    Aston > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 21:03

    А ты считаешь,что такие команды украшают чемпионат?

    0
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > sergeyshubin 11 марта 2018, 21:04

    Ты игру смотрел? 11 человек в штрафной стоят!

    3
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    Рейтинг: +348

    sergeyshubin > ufos73 11 марта 2018, 21:06

    Да как закончил смотреть написал!!! А ты как думаешь , может ли последняя команда играть с лидером с позиции силы??? Дураком надо быть что бы так играть

    4
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > sergeyshubin 11 марта 2018, 21:11

    Это не делает их героями, а игру не гАвном! как раз наоборот, о чем я и сказал

    -1
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    Рейтинг: +380

    Гуус > ufos73 11 марта 2018, 21:13

    я тебе скажу можно так играть по разному, может еще скажешь что ска надо было в начале матча парочку автоголов забить чтобы матч провести а? что за тупые мысли у тебя по игре?

    1
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Гуус 11 марта 2018, 21:24

    Я не говорю, что как то нельзя, что то надо, я говорю что ТАКАЯ игра сама по себе гАвно! Если бы все так играли, футбол как спорт бы не существовал! Кто вообще на такое захотел бы смотреть? Что то на ваш Рубин особо ни кто не ходит, заметил?

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    Рейтинг: +380

    Гуус > ufos73 11 марта 2018, 21:24

    А рубин так как ска и не играет, почему обязательно нужно играть в атаку? кто это сказал?
    тренеры сами решают какую игру ставить, вон физручини с зенитом видимо этого не понимает или незнает? КББ это вообще лучший тренер в чр и не тебе его судить и говорить ему как тренировать!

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Гуус 12 марта 2018, 00:24

    Потому что футбол для болельщиков! Не для очков, не для чемпионств! А для болел!!! Рубин и кони вроде крупные клубы, с большим кол-ом болел и хорошими стадионами, а на них пустота... Игра то унылая, вот и не ходят, да и по телеку мало смотрят, счет глянут и этого достаточно...

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 > ufos73 12 марта 2018, 06:18

    зато у вас веселая, 7 в ЛЧ пропускать, АНШЛАГ!

    1
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Аид666 12 марта 2018, 10:20

    Ага а еще что то ни кто не вспоминает, как Севилью выносим...

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    Рейтинг: +348

    sergeyshubin 11 марта 2018, 20:59

    Чуть-чуть недовертел

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 11 марта 2018, 20:58

    всех с победой!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +557

    avera 11 марта 2018, 20:57

    Судейство в одну сторону:где надо не видим,как ещё не удалил кого-нибудь из гостей.

    0
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    Рейтинг: +380

    Гуус 11 марта 2018, 20:57

    эх если честно жалко ребят из хабаровска не заслужили они поражения, но и спартак не заслужил ничьи, как быть?

    1
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    Рейтинг: +94

    Adob 11 марта 2018, 20:56

    вперед спартак!!!!

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 20:56

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Гооол.Вот ,спартачи,вот ваш лидер,а не Промес.

    -9
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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall > Татарин за ЦСКА 11 марта 2018, 20:58

    следи за своими "лидерами"

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Fancyfall 11 марта 2018, 21:00

    Слежу.А ты смотри за Промесом,который просто ноль!!!!А вот Фернандо,Глушаков и Адриано просто красавцы!!!

    -3
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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 11 марта 2018, 20:55

    а почему во всем мире звезду за 10 побед дают,а спартак себе вместо двух 4 нарисовал??))))

    -3
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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 11 марта 2018, 20:55

    ахахахаха)))) намучали) набили) нагоняли)))) тяжёлый гол) стадион вздохнул))

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