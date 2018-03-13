Спартак - СКА-Хабаровск

Минусовщики сраные,ответьте на вопрос!
Почему 4 звезды вместо двух? Почему не восемь,не "шешнадцать"!?))
|8 тур
|27 августа, воскресенье
|11:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Спартак
|8 тур
|27 августа, воскресенье
|11:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Спартак
|1/16 финала
|21 сентября, среда
|12:00
|СКА-Хабаровск
|1:0
|Спартак
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|6
|6
|41:21
|+20
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|+26
|58
|3.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|51:32
|+19
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|+16
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|+25
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|+4
|43
|7.
|Арсенал Т
|30
|12
|6
|12
|35:41
|-6
|42
|8.
|Амкар-Пермь
|32
|11
|8
|13
|23:30
|-7
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|10
|10
|29:30
|-1
|40
|10.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|-4
|39
|11.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|+7
|38
|12.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|-1
|37
|13.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|-1
|37
|14.
|Анжи
|32
|7
|6
|19
|35:61
|-26
|27
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|-31
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|-39
|13
|17.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|18.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
Минусовщики сраные,ответьте на вопрос!
Почему 4 звезды вместо двух? Почему не восемь,не "шешнадцать"!?))
Объясню тебе убогому...это пролобировал зенит. у них было 4 чемпионства...и они надеялись что пятое принесет им звезду (что позже и случилось0
Потому что сейчас считают победы не только в чемпе России, но и в чемпе СССР, иначе бы у бомжей вообще звезд не было
Разумеется мне известно почему так произошло.
Но ты,не убогий,считаешь это нормальным?
А почему нет? В хоккею что то не брезгают считать олимпийские медали завоеванные СССР. Просто сменился состав и название чемпа, а он все тот же если подумать
Так в чем разница, между победами СССР допустим ФК Динамо, которое ни разу не брало Российский чемп, но имеет звезды, и СССР хоккеистов? По твоей логике олимпийские медали СССР то же надо забыть, это же другая страна была, и состав там был не только Российский...
За ЧМ ЧЕ звезду дают за 5. Во многих лигах то же, раз у нас установили за 5, значит так и считаем. А вот у тебя фобия какая то на звезды что ли? )))
Ну сходи на ветка Италии и поной там, почему у Юве 3 звезды только? А мы живем не в Италии, и не по итальянским правилам...
Точно пойду схожу, даже во все 4 угла встану )))
2 вещи радуют, победа, и то что это гАвно вылетит в ФНЛ, и можно про него забыть!
Потому что играют как гАвно. Не себе не людям, Селихов наверно раза 3 до мяча коснулся
А ты считаешь,что такие команды украшают чемпионат?
Ты игру смотрел? 11 человек в штрафной стоят!
Это не делает их героями, а игру не гАвном! как раз наоборот, о чем я и сказал
А рубин так как ска и не играет, почему обязательно нужно играть в атаку? кто это сказал?
тренеры сами решают какую игру ставить, вон физручини с зенитом видимо этого не понимает или незнает? КББ это вообще лучший тренер в чр и не тебе его судить и говорить ему как тренировать!
Потому что футбол для болельщиков! Не для очков, не для чемпионств! А для болел!!! Рубин и кони вроде крупные клубы, с большим кол-ом болел и хорошими стадионами, а на них пустота... Игра то унылая, вот и не ходят, да и по телеку мало смотрят, счет глянут и этого достаточно...
Чуть-чуть недовертел
эх если честно жалко ребят из хабаровска не заслужили они поражения, но и спартак не заслужил ничьи, как быть?
вперед спартак!!!!
Гооол.Вот ,спартачи,вот ваш лидер,а не Промес.
следи за своими "лидерами"
а почему во всем мире звезду за 10 побед дают,а спартак себе вместо двух 4 нарисовал??))))
ахахахаха)))) намучали) набили) нагоняли)))) тяжёлый гол) стадион вздохнул))