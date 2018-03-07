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  • В КДК решили, что ошибка судьи Сельдякова не повлияла на результат матча «Зенит» – «Амкар»

В КДК решили, что ошибка судьи Сельдякова не повлияла на результат матча «Зенит» – «Амкар»

7 марта 2018, 14:04
26

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях по матчу 21 тура «Зенит»«Амкар» (0:0).

«В заседании приняли участие юрист «Зенита», судья и делегат матча. Будогосский не смог принять участие по производственным причинам. Инспектор матча также не смог принять участие. Мы изучили видео с матча обсудили все вопросы связанные с данным эпизодом.

На 90+ минуте, в компенсированное время, был игровой эпизод – столкновение двух футболистов. Игрок «Амкара» Зайцев нарушил правила и получил вторую жeлтую карточку. Сельдяков обязан был показать красную карточку. Арбитр признал, что была допущена ошибка, что он не показал красную карточку. Травмированный игрок, который был удалeн с поля, покинул пределы поля вместе с врачами команды. Его замена не была произведена, что тоже важно. После этого игра была завершена.

После того, как игра была возобновлена пробитием штрафного Паредесом, прошло 11 секунд, и прозвучал финальный свисток. Всe это время Зайцев находился за пределами поля. Мы задали всем присутствующим на заседании вопрос – повлияла ли ошибка судьи на результат матча. Ответ – не повлияла, поэтому в удовлетворении протеста было отказано. «Зенит» настаивал, что, хоть игрок находился за пределами поля, но мог мешать Паредесу разбегаться перед штрафным», – сказал Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Григорьянц Артур
Комментарии (26)
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belrus21
1520422180
Представляю... Была переигровка, Амкар победил со счетом 1:0..... Реакция Зенита: отменить результат переигровка, оставить ничью????
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Obojaemiy
1520423840
Как бальзам на рану! Зенит off!!!!
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Александ1982
1520424275
иногда КДК может радовать!!! наконец Зенит будет играть как все!!
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AZ
1520424503
«Зенит» настаивал, что, хоть игрок находился за пределами поля, но мог мешать Паредесу разбегаться перед штрафным» === ахахах, что за дичь)))
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Татарин за ЦСКА
1520424920
находился за пределами поля, но мог мешать Паредесу разбегаться перед штрафным» Просто пи.здец логика!!!!
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FanatSerj
1520425044
"Зенит настаивал, что, хоть игрок находился за пределами поля, но мог мешать Паредесу разбегаться перед штрафным" - это как он мог мешать то? ))) не ну серьёзно, если не ржать, какая логика то у юриста была?
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Пестрый
1520428353
Юристы зинита)) читай газпрома это те кто просрали стокгольмский арбитраж? для них уже должна быть дверь открыта в лефортовской крынке))
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волчарик
1520428460
Как болельщик Зенита рад такому решению,что не довели до абсурда.
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Vratarь
1520429062
Хоть игрок находился за пределами поля, но своими мыслями он мешал игре!
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VSt
1520439371
Несколько обескураживает сам факт рассмотрения такого вопроса по инициативе Зенита. От Зенита ждали уровня игры, позволяющего быть на 2 головы сильнее всех в РФПЛ. А вместо этого видим обсуждение вопросов о важности 11 секунд для судьбы встречи с аутсайдером. *Как-то мелкотравчато, как будто речь идет не о Зените, а о середняке РФПЛ*
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