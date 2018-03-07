В КДК решили, что ошибка судьи Сельдякова не повлияла на результат матча «Зенит» – «Амкар»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях по матчу 21 тура «Зенит» – «Амкар» (0:0).

«В заседании приняли участие юрист «Зенита», судья и делегат матча. Будогосский не смог принять участие по производственным причинам. Инспектор матча также не смог принять участие. Мы изучили видео с матча обсудили все вопросы связанные с данным эпизодом.

На 90+ минуте, в компенсированное время, был игровой эпизод – столкновение двух футболистов. Игрок «Амкара» Зайцев нарушил правила и получил вторую жeлтую карточку. Сельдяков обязан был показать красную карточку. Арбитр признал, что была допущена ошибка, что он не показал красную карточку. Травмированный игрок, который был удалeн с поля, покинул пределы поля вместе с врачами команды. Его замена не была произведена, что тоже важно. После этого игра была завершена.

После того, как игра была возобновлена пробитием штрафного Паредесом, прошло 11 секунд, и прозвучал финальный свисток. Всe это время Зайцев находился за пределами поля. Мы задали всем присутствующим на заседании вопрос – повлияла ли ошибка судьи на результат матча. Ответ – не повлияла, поэтому в удовлетворении протеста было отказано. «Зенит» настаивал, что, хоть игрок находился за пределами поля, но мог мешать Паредесу разбегаться перед штрафным», – сказал Григорьянц.