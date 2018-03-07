Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В КДК решили, что ошибка судьи Сельдякова не повлияла на результат матча «Зенит» – «Амкар»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях по матчу 21 тура «Зенит»«Амкар» (0:0).

    «В заседании приняли участие юрист «Зенита», судья и делегат матча. Будогосский не смог принять участие по производственным причинам. Инспектор матча также не смог принять участие. Мы изучили видео с матча обсудили все вопросы связанные с данным эпизодом.

    На 90+ минуте, в компенсированное время, был игровой эпизод – столкновение двух футболистов. Игрок «Амкара» Зайцев нарушил правила и получил вторую жeлтую карточку. Сельдяков обязан был показать красную карточку. Арбитр признал, что была допущена ошибка, что он не показал красную карточку. Травмированный игрок, который был удалeн с поля, покинул пределы поля вместе с врачами команды. Его замена не была произведена, что тоже важно. После этого игра была завершена.

    После того, как игра была возобновлена пробитием штрафного Паредесом, прошло 11 секунд, и прозвучал финальный свисток. Всe это время Зайцев находился за пределами поля. Мы задали всем присутствующим на заседании вопрос – повлияла ли ошибка судьи на результат матча. Ответ – не повлияла, поэтому в удовлетворении протеста было отказано. «Зенит» настаивал, что, хоть игрок находился за пределами поля, но мог мешать Паредесу разбегаться перед штрафным», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2018 14:04
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 15:37

      Сказочники а не юристы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Геннадьич 7 марта 2018, 22:41

      "Игрок за пределами поля мог мешать разбегу Паредеса перед штрафным ударом"....Юристы зенита-бегом в газпром,с Нафтогазом разбираться!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 7 марта 2018, 22:13

      Какая переигровка? Вы о чем?! Зенит не так давно против Локомотива выпустил лишнего легионера и то отделались копеечным штрафом! Просто успокойтесь и научитесь играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 7 марта 2018, 20:21

      Как низко пала команда,шальные ,дармовые деньги до добра не доводят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 7 марта 2018, 19:16

      Несколько обескураживает сам факт рассмотрения такого вопроса по инициативе Зенита.
      От Зенита ждали уровня игры, позволяющего быть на 2 головы сильнее всех в РФПЛ. А вместо этого видим обсуждение вопросов о важности 11 секунд для судьбы встречи с аутсайдером.
      *Как-то мелкотравчато, как будто речь идет не о Зените, а о середняке РФПЛ*

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 18:53

      ну так это сразу было понятно, зря и затевали всю эту историю.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 18:49

      Кто бы сомневался...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 марта 2018, 18:42

      Клоунада !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь 7 марта 2018, 16:24

      Хоть игрок находился за пределами поля, но своими мыслями он мешал игре!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 7 марта 2018, 16:14

      Как болельщик Зенита рад такому решению,что не довели до абсурда.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11