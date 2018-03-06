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  • Газзаев не видит альтернативы Березцуким и Игнашевичу в сборной России

Газзаев не видит альтернативы Березцуким и Игнашевичу в сборной России

6 марта 2018, 10:52
12

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что сейчас не существует альтернативы братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу в сборной России, учитывая последние травмы защитников «Спартака» и армейцев.

«А у нас разве есть альтернатива? Братья Березуцкие и Игнашевич — настоящие профессионалы, которые показывают молодежи, как нужно честно служить своему клубу и национальной сборной. Они являются настоящим примером для молодых игроков.

Да, им уже не 20 лет, но они обладают огромным опытом. Именно это и необходимо на чемпионате мира: сочетание опыта с молодостью. Такой баланс всегда дает результат», – считает Газзаев.

Напомним, что чемпионат мира-2018 рискуют пропустить Георгий Джикия, Марио Фернандес и Виктор Васин.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Газзаев Валерий
Комментарии (12)
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zigbert
1520323026
А что остается делать?Пусть Черчесов выбирает лучших защитников на данный момент.
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insider_retro
1520324166
Что за бред??? Вы только представьте на поле комбинацию "Салах и братья Березуцкие с Игнашевичем"!!!!!! Не раз уже писал и напоминал, как наших апостолов шустрые испанцы ещё в 2008 году уделали в 2х матчах 7-1 - Вилья просто затерзал!!!!! Сейчас другие скорости и приедут ЛУЧШИЕ!
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Сильвербой
1520325728
У сборной России есть два пути на ЧМ-2018: 1. Обосраться с Березуцкими и Игнашевичем, а потом кошмарить этих ребят из-за их неповоротливости и медлительности! Хватит, ребята молодцы, но они уже "отыграли"!!! 2. Обосраться с игроками уровня Беляева, Граната, Кутепова и т.д. и кошмарить их, по причине их профнепригодности для качественного футбола!!! Но ведь других нет у нас!!! Третьего варианта у нас НЕТ!!! Я за второй вариант!!!
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Garrincha58
1520329631
2022г ЧМ в Катаре! Газзаев: не вижу альтернативы Березцуким и Игнашевичу в сборной России!
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Tostao
1520331929
Онопко, Онопко верните!!!
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VGreen
1520333342
в теме снова опечатка - "Березцуким". если прочитать вслух такой вариант, то фамилия звучит смешно)) то ли японское слово, то ли матершинное))
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Полная Канистра
1520363214
короче приехали
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