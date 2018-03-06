Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев не видит альтернативы Березцуким и Игнашевичу в сборной России

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что сейчас не существует альтернативы братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу в сборной России, учитывая последние травмы защитников «Спартака» и армейцев.

    «А у нас разве есть альтернатива? Братья Березуцкие и Игнашевич — настоящие профессионалы, которые показывают молодежи, как нужно честно служить своему клубу и национальной сборной. Они являются настоящим примером для молодых игроков.

    Да, им уже не 20 лет, но они обладают огромным опытом. Именно это и необходимо на чемпионате мира: сочетание опыта с молодостью. Такой баланс всегда дает результат», – считает Газзаев.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 рискуют пропустить Георгий Джикия, Марио Фернандес и Виктор Васин.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2018 10:52
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 марта 2018, 22:06

      короче приехали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 6 марта 2018, 13:49

      в теме снова опечатка - "Березцуким". если прочитать вслух такой вариант, то фамилия звучит смешно)) то ли японское слово, то ли матершинное))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 6 марта 2018, 13:25

      Онопко, Онопко верните!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 марта 2018, 12:47

      2022г ЧМ в Катаре! Газзаев: не вижу альтернативы Березцуким и Игнашевичу в сборной России!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 марта 2018, 11:42

      У сборной России есть два пути на ЧМ-2018:
      1. Обосраться с Березуцкими и Игнашевичем, а потом кошмарить этих ребят из-за их неповоротливости и медлительности! Хватит, ребята молодцы, но они уже "отыграли"!!!
      2. Обосраться с игроками уровня Беляева, Граната, Кутепова и т.д. и кошмарить их, по причине их профнепригодности для качественного футбола!!! Но ведь других нет у нас!!!
      Третьего варианта у нас НЕТ!!! Я за второй вариант!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Сильвербой 6 марта 2018, 12:48

      а мы и по первому и по второму варианту однозначно обо-ся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 марта 2018, 11:16

      Что за бред??? Вы только представьте на поле комбинацию "Салах и братья Березуцкие с Игнашевичем"!!!!!!
      Не раз уже писал и напоминал, как наших апостолов шустрые испанцы ещё в 2008 году уделали в 2х матчах 7-1 - Вилья просто затерзал!!!!! Сейчас другие скорости и приедут ЛУЧШИЕ!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Sergey-Wind > insider_retro 7 марта 2018, 05:12

      Все же было наоборот. Как раз в тот раз Хиддинг решил выпустить альтернативных защитников: Широкого и Колодина. В результате в первом матче пропустили 4 гола. Во втором матче выпустил Березуцкого (вместо Широкого), в результате 0-3, но Березуцкий был признан лучшим игроком матча с нашей стороны.
      Ну а на этот раз что делать.. решать Черчесову. Сейчас и Березуцкий с Игнашевичем старые, но и с заменой им туго.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Sergey-Wind > Sergey-Wind 7 марта 2018, 05:23

      Самое интересное, Широков в том же году взял кубок УЕФА, играя на позиции центрального защитника. А ЧМ на этой же позиции облажался.
      Ну и теперь факт для поржать. Еще тремя годами ранее этот кубок брали.. да-да, Игнашевич, Березуцкие и Акинфей. И Жирков. И они до сих пор реальные кандидаты на место в сборной..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Sergey-Wind > Sergey-Wind 7 марта 2018, 05:33

      Сорри, немного тоже ошибся.
      1) Во втором матче вместо Колодина был Игнашевич. Колодин отсутствовал из-за перебора карточек кажись.
      2) ЧЕ, а не ЧМ, конечно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 10:57

      А что остается делать?Пусть Черчесов выбирает лучших защитников на данный момент.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 6 марта 2018, 17:33

      Черчес обязан был обеспечить резерв в сборной на случай травм игроков основного состава. Вот пусть и ответит главный тренер
      сборной России, с кем собирается играть на ЧМ, а то в голове, только
      деньги, отдых в Австрии (в собственном коттедже) и болтовня в СМИ.
      Лысый, настало время ответа!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11