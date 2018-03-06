Газзаев не видит альтернативы Березцуким и Игнашевичу в сборной России

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что сейчас не существует альтернативы братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу в сборной России, учитывая последние травмы защитников «Спартака» и армейцев.

«А у нас разве есть альтернатива? Братья Березуцкие и Игнашевич — настоящие профессионалы, которые показывают молодежи, как нужно честно служить своему клубу и национальной сборной. Они являются настоящим примером для молодых игроков.

Да, им уже не 20 лет, но они обладают огромным опытом. Именно это и необходимо на чемпионате мира: сочетание опыта с молодостью. Такой баланс всегда дает результат», – считает Газзаев.

Напомним, что чемпионат мира-2018 рискуют пропустить Георгий Джикия, Марио Фернандес и Виктор Васин.