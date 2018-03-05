«Зенит» чаще всех в сезоне играет со счетом 0:0

В рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле принимал «Амкар». Встреча завершилась со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

Для команды Роберто Манчини эта нулевая ничья стала уже шестой в текущем сезоне. По этому показателю «Зенит» лидирует в Премьер-лиге, опережая «Амкар», который идет на второй строчке. Замыкает тройку ЦСКА с тремя подобными результатами.

Следом идут «Динамо», «Ростов», «Рубин», «Спартак» и «Уфа», которые по три раза играли с нулевым счетом в текущем розыгрыше РФПЛ.