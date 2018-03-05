Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» чаще всех в сезоне играет со счетом 0:0

5 марта 2018, 08:03
23

В рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле принимал «Амкар». Встреча завершилась со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

Для команды Роберто Манчини эта нулевая ничья стала уже шестой в текущем сезоне. По этому показателю «Зенит» лидирует в Премьер-лиге, опережая «Амкар», который идет на второй строчке. Замыкает тройку ЦСКА с тремя подобными результатами.

Следом идут «Динамо», «Ростов», «Рубин», «Спартак» и «Уфа», которые по три раза играли с нулевым счетом в текущем розыгрыше РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь ЦСКА
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бугимен
1520227493
ЗАТО ЗЕНИТ ТОВАРНИКИ ВСЕ ВЫИГРАЛ. НУ А СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!
Ответить
insider_retro
1520232867
Непостижимо, как тренеру с таким роскошным подбором игроков, удаётся играть матчи не забивая голов и не добиваться 100-процентного результата на домашней арене?!
Ответить
APchelov
1520233259
Спасибо Лунёву )
Ответить
zigbert
1520234589
Интересная статистика.
Ответить
овертайм
1520234618
самый дорогой и атакующий состав))
Ответить
OfaZavr
1520235619
самая миролюбивая команда))
Ответить
Bivaliy67
1520240036
Тяжело забивать одиннадцати "вратарям".)
Ответить
shinnik
1520241269
00. прямо обозначение полного клозета..
Ответить
Полная Канистра
1520245919
с миру по нитке голому рубашка // вам хорошо и соседу в радость// ---- продолжайте в том же духе
Ответить
Братья Васильевы
1520263118
Чемпионская статистика.
Ответить
Главные новости
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
2
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
26
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
2
Все новости
Все новости
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:36
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
13
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
2
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
Вчера, 16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
Вчера, 16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
Вчера, 16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
Вчера, 16:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+