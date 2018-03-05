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    «Зенит» чаще всех в сезоне играет со счетом 0:0

    В рамках 21-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле принимал «Амкар». Встреча завершилась со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

    Для команды Роберто Манчини эта нулевая ничья стала уже шестой в текущем сезоне. По этому показателю «Зенит» лидирует в Премьер-лиге, опережая «Амкар», который идет на второй строчке. Замыкает тройку ЦСКА с тремя подобными результатами.

    Следом идут «Динамо», «Ростов», «Рубин», «Спартак» и «Уфа», которые по три раза играли с нулевым счетом в текущем розыгрыше РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2018 08:03
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    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 5 марта 2018, 20:39

      но не проигрывает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 5 марта 2018, 18:18

      Чемпионская статистика.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 5 марта 2018, 14:45

      Аргентинцы забыли про счет Аргентина-Ямайка 5:0

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 марта 2018, 13:31

      с миру по нитке голому рубашка // вам хорошо и соседу в радость// ---- продолжайте в том же духе

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 марта 2018, 12:14

      00.
      прямо обозначение полного клозета..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 5 марта 2018, 11:53

      Тяжело забивать одиннадцати "вратарям".)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 5 марта 2018, 11:52

      Пора забивать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 10:40

      самая миролюбивая команда))

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2051

      almanev 5 марта 2018, 10:28

      Криво написано: замыкает тройку ЦСКА с тремя подобными результатами, а потом оказывается, что еще у 5и команд по три таких результата.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 5 марта 2018, 10:23

      самый дорогой и атакующий состав))

      4
      Ответить
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