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    Игуаин может не сыграть против «Лацио» и «Тоттенхэма»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может оказаться вне заявки команды на ближайшие матчи.

    По словам главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри, 30-летний форвард из-за повреждения пропустил несколько тренировок команды.

    В текущем сезоне на его счету 25 голов и три результативные передачи в 30 играх всех турниров.

    Расписание матчей «Ювентуса» на этой неделе:

    3 марта. «Лацио» – «Ювентус» (27 тур Серии А)

    7 марта. «Тоттенхэм» – «Ювентус» (1/8 финала Лиги чемпионов, счет после первого матча – 2:2)

    Источник: Football Italia

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    01.03.2018 12:21
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