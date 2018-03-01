Игуаин может не сыграть против «Лацио» и «Тоттенхэма»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может оказаться вне заявки команды на ближайшие матчи.

По словам главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри, 30-летний форвард из-за повреждения пропустил несколько тренировок команды.

В текущем сезоне на его счету 25 голов и три результативные передачи в 30 играх всех турниров.

Расписание матчей «Ювентуса» на этой неделе:

3 марта. «Лацио» – «Ювентус» (27 тур Серии А)

7 марта. «Тоттенхэм» – «Ювентус» (1/8 финала Лиги чемпионов, счет после первого матча – 2:2)