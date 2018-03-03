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Материалы

Лацио - Ювентус

03.03.2018, Суббота, 20:00 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Серия А, 27 тур Лацио - Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
8 тур
14 октября, суббота 19:00 Ювентус 1:2 Лацио
Суперкубок Италии 2017

13 августа, воскресенье 21:45 Ювентус 2:3 Лацио
Италия. Кубок (2016/2017)
Финал
17 мая, среда 22:00 Ювентус 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
21 тур
22 января, воскресенье 14:30 Ювентус 2:0 Лацио
2 тур
27 августа, суббота 19:00 Лацио 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Ювентус 3:0 Лацио
15 тур
4 декабря, пятница 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
20 января, среда 22:45 Лацио 0:1 Ювентус
Суперкубок Италии 2015

8 августа, суббота 15:00 Ювентус 2:0 Лацио
Италия. Кубок (2014/2015)
Финал
20 мая, среда 21:45 Ювентус 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
18 апреля, суббота 21:45 Ювентус 2:0 Лацио
12 тур
22 ноября, суббота 22:45 Лацио 0:3 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
21 тур
25 января, суббота 23:45 Лацио 1:1 Ювентус
2 тур
31 августа, суббота 22:45 Ювентус 4:1 Лацио
Суперкубок Италии 2013

18 августа, воскресенье 23:00 Ювентус 4:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
15 апреля, понедельник 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
13 тур
17 ноября, суббота 21:00 Ювентус 0:0 Лацио
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 29 января, вторник 23:45 Лацио 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 22 января, вторник 23:45 Ювентус 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
11 апреля, среда 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
13 тур
26 ноября, суббота 23:45 Лацио 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
35 тур
2 мая, понедельник 22:45 Лацио 0:1 Ювентус
16 тур
12 декабря, воскресенье 22:45 Ювентус 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2009/2010)
22 тур
31 января, воскресенье 22:45 Ювентус 1:1 Лацио
3 тур
12 сентября, суббота 22:45 Лацио 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Лацио
19 тур
18 января, воскресенье 22:30 Лацио 1:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 17:00 Ювентус 5:2 Лацио
16 тур
15 декабря, суббота 22:30 Лацио 2:3 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +342

    romvad 3 марта 2018, 23:05

    Cazzo...

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    Рейтинг: +112

    ПаХан638 3 марта 2018, 21:20

    мда.... трансляций как обычно нет....

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