Пайет считает «Марсель» самым большим клубом во Франции

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет поделился ожиданиями от матча 27-го тура Лиги 1 против «ПСЖ».

«Я играю за самый большой клуб во Франции. Я уже говорил это. И что важнее, мы команда. Это важнее, чем иметь скамейку с индивидуально сильными игроками.

У нас разный поход в матчу. Я бы не стал винить их, если бы они предпочли обыграть «Реал», а не нас завтра. Если они захотят позволить нам выиграть, тогда без проблем – мы берем три очка», – сказал Пайет.

Матч «ПСЖ» – «Марсель» пройдет сегодня. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.