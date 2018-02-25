Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пайет считает «Марсель» самым большим клубом во Франции

    Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет поделился ожиданиями от матча 27-го тура Лиги 1 против «ПСЖ».

    «Я играю за самый большой клуб во Франции. Я уже говорил это. И что важнее, мы команда. Это важнее, чем иметь скамейку с индивидуально сильными игроками.

    У нас разный поход в матчу. Я бы не стал винить их, если бы они предпочли обыграть «Реал», а не нас завтра. Если они захотят позволить нам выиграть, тогда без проблем – мы берем три очка», – сказал Пайет.

    Матч «ПСЖ» – «Марсель» пройдет сегодня. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2018 01:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul 25 февраля 2018, 12:05

      Так и есть на данный момент. Вообще,во Франции действительно большими являются(по меркам французской лиги) несколько клубов."Сент-Этьен","Лион","Бордо",и "Марсель".Последний является единственным французским клубом обладателем КЕЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 25 февраля 2018, 06:55

      Марсель пока самый титулованный во Франции

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11