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  • Примера. «Барселона» разгромила «Жирону» благодаря голам Месси, Суареса и Коутиньо

Примера. «Барселона» разгромила «Жирону» благодаря голам Месси, Суареса и Коутиньо

25 февраля 2018, 00:39
16

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Жирону» со счетом 6:1. Дубль на счету нападающего Лионеля Месси, хет-триком отметился форвард Луис Суарес, и один гол записал на свой счет хавбек Филиппе Коутиньо.

«Барселона» набрала 65 очков и укрепилась на первой строчке, увеличив отрыв от «Атлетико» до десяти очков. У мадридского клуба есть еще одна игра в запасе.

«Жирона» с 34 очками идет на девятом месте.

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Барселона – Жирона – 6:1 (4:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Порту, 3; 1:1 – Суарес, 5; 2:1 – Месси, 30; 3:1 – Месси, 36; 4:1 – Суарес, 44; 5:1 – Коутиньо, 66; 6:1 – Суарес, 76.

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике (Вермален, 64), Ракитич (Роберто, 77), Бускетс (Паулиньо, 69), Суарес, Месси, Усмане Дембеле, Коутиньо, Альба, Умтити.

«Жирона»: Буну, Рамальо, Бернардо, Хуанпе, Маффео, Адай (Планас, 46), Понс, Гранель, Грасия Б. (Гарсия А, 63), Порту (Луис, 70), Лозано.

Предупреждения: Альба, 87 – Хуанпе, 62.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Жирона
Комментарии (16)
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1519508563
Вот она Барса когда против нее не играют автобусники, Челси стоит поучится.
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Football06
1519511974
Ф. К. Барселона ты абсолютно прав!
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dinar7777dinar
1519516236
коутиньо классно забил ! мастер ! про лео и суареса уже и речи нету ! порадовал немного дембеле ! вообщем отличная игра ! Теперь выиграть автобус атлетико и на кураже челси !
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3ton
1519543088
Отличная игра и шикарные голы Коутиньо шикарный гол забил и второй тайм хорошо отыграл , как и Дембеле Месси , как всегда шикарный штрафной . Всех с победой .
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zigbert
1519544646
Одно удовольствие смотреть футбол в исполнении Барселоны.
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zigbert
1519544864
Давно нет Гвардиолы а стиль игры практически не меняется.
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iBragim2102
1519549904
После Челси отвели душу.
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