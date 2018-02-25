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    Примера. «Барселона» разгромила «Жирону» благодаря голам Месси, Суареса и Коутиньо

    В матче 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Жирону» со счетом 6:1. Дубль на счету нападающего Лионеля Месси, хет-триком отметился форвард Луис Суарес, и один гол записал на свой счет хавбек Филиппе Коутиньо.

    «Барселона» набрала 65 очков и укрепилась на первой строчке, увеличив отрыв от «Атлетико» до десяти очков. У мадридского клуба есть еще одна игра в запасе.

    «Жирона» с 34 очками идет на девятом месте.

    Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

    Барселона – Жирона – 6:1 (4:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Порту, 3; 1:1 – Суарес, 5; 2:1 – Месси, 30; 3:1 – Месси, 36; 4:1 – Суарес, 44; 5:1 – Коутиньо, 66; 6:1 – Суарес, 76.

    «Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике (Вермален, 64), Ракитич (Роберто, 77), Бускетс (Паулиньо, 69), Суарес, Месси, Усмане Дембеле, Коутиньо, Альба, Умтити.

    «Жирона»: Буну, Рамальо, Бернардо, Хуанпе, Маффео, Адай (Планас, 46), Понс, Гранель, Грасия Б. (Гарсия А, 63), Порту (Луис, 70), Лозано.

    Предупреждения: Альба, 87 – Хуанпе, 62.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2018 00:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 февраля 2018, 12:11

      После Челси отвели душу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 10:47

      Давно нет Гвардиолы а стиль игры практически не меняется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 10:44

      Одно удовольствие смотреть футбол в исполнении Барселоны.

      2
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      Рейтинг: +1055

      3ton 25 февраля 2018, 10:18

      Отличная игра и шикарные голы
      Коутиньо шикарный гол забил и второй тайм хорошо отыграл , как и Дембеле
      Месси , как всегда шикарный штрафной .
      Всех с победой .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > 3ton 25 февраля 2018, 13:54

      Что????Дембеле ???Хороший матч????

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 февраля 2018, 02:50

      коутиньо классно забил ! мастер ! про лео и суареса уже и речи нету ! порадовал немного дембеле ! вообщем отличная игра ! Теперь выиграть автобус атлетико и на кураже челси !

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 25 февраля 2018, 01:39

      Ф. К. Барселона ты абсолютно прав!

      1
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      ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Football06 25 февраля 2018, 04:03

      Баркал))

      1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 25 февраля 2018, 00:42

      Вот она Барса когда против нее не играют автобусники, Челси стоит поучится.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ф.К БАРСЕЛОНА 25 февраля 2018, 01:12

      Ну не ровняй Челси и Жирону во первых,а во-вторых Челси не ставил автобус в ЛЧ,а в-третьих с таким составом,как у Барселоны они просто обязаны разббирать любой автобус

      -3
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