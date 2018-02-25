Примера. «Барселона» разгромила «Жирону» благодаря голам Месси, Суареса и Коутиньо

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила «Жирону» со счетом 6:1. Дубль на счету нападающего Лионеля Месси, хет-триком отметился форвард Луис Суарес, и один гол записал на свой счет хавбек Филиппе Коутиньо.

«Барселона» набрала 65 очков и укрепилась на первой строчке, увеличив отрыв от «Атлетико» до десяти очков. У мадридского клуба есть еще одна игра в запасе.

«Жирона» с 34 очками идет на девятом месте.

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Барселона – Жирона – 6:1 (4:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Порту, 3; 1:1 – Суарес, 5; 2:1 – Месси, 30; 3:1 – Месси, 36; 4:1 – Суарес, 44; 5:1 – Коутиньо, 66; 6:1 – Суарес, 76.

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике (Вермален, 64), Ракитич (Роберто, 77), Бускетс (Паулиньо, 69), Суарес, Месси, Усмане Дембеле, Коутиньо, Альба, Умтити.

«Жирона»: Буну, Рамальо, Бернардо, Хуанпе, Маффео, Адай (Планас, 46), Понс, Гранель, Грасия Б. (Гарсия А, 63), Порту (Луис, 70), Лозано.

Предупреждения: Альба, 87 – Хуанпе, 62.

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