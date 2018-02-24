АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» и поднялся на второе место; «Ньюкасл» упустил победу над «Борнмутом» и другие результаты

В матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» со счетом 4:1.

Мерсисайдцы набрали 57 очков и обогнали «Манчестер Юнайтед», поднявшись на вторую строчку в таблице. Если «красные дьяволы» завтра проиграют «Челси», то «Ливерпуль» останется вторым.

«Вест Хэм» с 30-ю очками опустился на 14 место.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

Брайтон – Суонси – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Маррей, 18; 2:0 – Маррей, 69; 3:0 – Нокэрт, 73; 3:1 – Данк (в свои ворота), 85; 4:1 – Локадия, 90.

Борнмут – Ньюкасл – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Гэйл, 17; 0:2 – Гэйл, 45+1; 1:2 – Смит, 80; 2:2 – Гослинг, 89.

Бернли – Саутгемптон – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Барнс, 67; 1:1 – Габбиадини, 90.

Вест Бромвич – Хаддерсфилд – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ван Ла Парра, 48; 0:2 – Мунье, 56; 1:2 – Доусон, 64.

Ливерпуль – Вест Хэм – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Джан, 29; 2:0 – Салах, 51; 3:0 – Фирмино, 57; 3:1 – Антонио, 59; 4:1 – Мане, 77.

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