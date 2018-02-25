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Материалы

Ливерпуль - Вест Хэм

24.02.2018, Суббота, 18:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 28 тур Ливерпуль - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
11 тур
4 ноября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 16:15 Вест Хэм 0:4 Ливерпуль
15 тур
11 декабря, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:2 Вест Хэм
Англия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
повторный матч		 9 февраля, вторник 22:45 Вест Хэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
30 января, суббота 20:30 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
2 января, суббота 15:45 Вест Хэм 2:0 Ливерпуль
4 тур
29 августа, суббота 17:00 Ливерпуль 0:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
31 января, суббота 18:00 Ливерпуль 2:0 Вест Хэм
5 тур
20 сентября, суббота 20:30 Вест Хэм 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
33 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Вест Хэм 1:2 Ливерпуль
15 тур
7 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
32 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм
16 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Вест Хэм 2:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
27 февраля, воскресенье 16:30 Вест Хэм 3:1 Ливерпуль
14 тур
20 ноября, суббота 20:30 Ливерпуль 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
35 тур
19 апреля, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:0 Вест Хэм
6 тур
19 сентября, суббота 20:30 Вест Хэм 2:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
9 мая, суббота 20:30 Вест Хэм 0:3 Ливерпуль
15 тур
1 декабря, понедельник 23:00 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
2 тур
5 марта, среда 23:00 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм
24 тур
30 января, среда 22:45 Вест Хэм 1:0 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +2655

    swot1205 24 февраля 2018, 10:02

    Ливерпуль скорее всего победит, но могут быть сюрпризы

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