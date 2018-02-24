Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 24 февраля 2018
Ливерпуль
24.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
4 : 1
Завершен
Вест Хэм
29'
Э. Джан
51'
М. Салах
57'
Р. Фирмино
77'
С. Мане
59'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
ГОЛ! 4:1!
С. Мане
Пас отдал
Э. Робертсон
77'
59'
ГОЛ! 3:1!
М. Антонио
Пас отдал
Ш. Куяте
ГОЛ! 3:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Э. Джан
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
51'
47'
Желтая карточка
Ш. Куяте
43'
Желтая карточка
Д. Коллинс
ГОЛ! 1:0!
Э. Джан
Пас отдал
М. Салах
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
14
Чичарито
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кариус
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
23
Джан
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-3-2-1-1
13
Адриан
21
Огбонна
5
Сабалета
27
Эвра
39
Коллинс
8
Куяте
3
Крессуэлл
23
Мариу
16
Нобл
22
Ланзини
7
Арнаутович
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Чичарито
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
14
Чичарито
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Ливерпуль
Вест Хэм
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
Вчера, 18:47
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
Вчера, 18:47
2
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+