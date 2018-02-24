Слуцкий: «Вряд ли в возрасте Аршавина можно вернуться на какой-то топовый уровень»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин уже не сможет вернуться на топ-уровень. При этом специалист не удивлен, что в свои 36 лет россиянин является лидером команды из Алматы.

– Что скажете об игре Андрея Аршавина в «Кайрате»? Можно ли сказать, что он возрождается в Казахстане?

– Слово «возрождается» сложно применимо к уже достаточно возрастному игроку. В «Кайрате» все за ним следят, и то, что он там лидер и звезда – это очевидно. Вряд ли в таком возрасте уже можно вернуться на какой-то топовый уровень. Тот факт, что в свои годы Андрей является лидером «Кайрата» – меня это абсолютно не удивляет. Аршавин – игрок очень высокого уровня.

– Уехать играть в Казахстан было верным решением Аршавина?

– Не знаю. Если он его принял – значит, оно правильное.

В прошлом сезоне Аршавин провел 29 матчей, записав в свой актив девять голов и 11 результативных передач.