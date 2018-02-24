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    Слуцкий: «Вряд ли в возрасте Аршавина можно вернуться на какой-то топовый уровень»

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин уже не сможет вернуться на топ-уровень. При этом специалист не удивлен, что в свои 36 лет россиянин является лидером команды из Алматы.

    – Что скажете об игре Андрея Аршавина в «Кайрате»? Можно ли сказать, что он возрождается в Казахстане?

    – Слово «возрождается» сложно применимо к уже достаточно возрастному игроку. В «Кайрате» все за ним следят, и то, что он там лидер и звезда – это очевидно. Вряд ли в таком возрасте уже можно вернуться на какой-то топовый уровень. Тот факт, что в свои годы Андрей является лидером «Кайрата» – меня это абсолютно не удивляет. Аршавин – игрок очень высокого уровня.

    – Уехать играть в Казахстан было верным решением Аршавина?

    – Не знаю. Если он его принял – значит, оно правильное.

    В прошлом сезоне Аршавин провел 29 матчей, записав в свой актив девять голов и 11 результативных передач.

    Источник: Sports.kz

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    24.02.2018 18:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 марта 2018, 14:42

      Не Слуцкому об этом судить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8027

      nik55 22 марта 2018, 10:54

      сейчас его уровень Кайрат----этим все сказано

      0
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      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > nik55 29 марта 2018, 10:37

      Твой уровень пи....ол.

      0
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      Рейтинг: +8027

      nik55 > Viktor781 29 марта 2018, 18:14

      чет бомжами завоняло

      0
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > nik55 1 апреля 2018, 09:00

      Не, это Ваши свинари набежали.

      0
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      Рейтинг: +22

      Время действия 25 февраля 2018, 01:52

      "Аршавин – игрок очень высокого уровня." Это правда!!! Я бы даже добавил, высочайшего уровня!

      4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 февраля 2018, 20:40

      а оно ему уже и не надо самому на этот уровень..

      1
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 24 февраля 2018, 19:06

      По делу!

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