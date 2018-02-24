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  • Слуцкий: «Вряд ли в возрасте Аршавина можно вернуться на какой-то топовый уровень»

Слуцкий: «Вряд ли в возрасте Аршавина можно вернуться на какой-то топовый уровень»

24 февраля 2018, 18:59
8

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин уже не сможет вернуться на топ-уровень. При этом специалист не удивлен, что в свои 36 лет россиянин является лидером команды из Алматы.

– Что скажете об игре Андрея Аршавина в «Кайрате»? Можно ли сказать, что он возрождается в Казахстане?

– Слово «возрождается» сложно применимо к уже достаточно возрастному игроку. В «Кайрате» все за ним следят, и то, что он там лидер и звезда – это очевидно. Вряд ли в таком возрасте уже можно вернуться на какой-то топовый уровень. Тот факт, что в свои годы Андрей является лидером «Кайрата» – меня это абсолютно не удивляет. Аршавин – игрок очень высокого уровня.

– Уехать играть в Казахстан было верным решением Аршавина?

– Не знаю. Если он его принял – значит, оно правильное.

В прошлом сезоне Аршавин провел 29 матчей, записав в свой актив девять голов и 11 результативных передач.

Источник: Sports.kz
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Хакасия
1519488414
По делу!
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mihail200606
1519494028
а оно ему уже и не надо самому на этот уровень..
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Время действия
1519512744
"Аршавин – игрок очень высокого уровня." Это правда!!! Я бы даже добавил, высочайшего уровня!
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nik55
1521705299
сейчас его уровень Кайрат----этим все сказано
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Zeff
1522237377
Не Слуцкому об этом судить.
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