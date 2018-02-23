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  • Профессор, оперировавший Джикию: «Попробуем сделать так, чтобы он сыграл на ЧМ»

Профессор, оперировавший Джикию: «Попробуем сделать так, чтобы он сыграл на ЧМ»

23 февраля 2018, 12:45
5

Профессор Пьер Паоло Мариани, оперировавший защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикию, поделился мнением о сроках восстановления игрока.

«Джикия продолжает восстанавливаться хорошими темпами. На прошлой неделе он отправился в Москву. Мы попробуем сделать так, что он сыграл на чемпионате мира», — сказал Мариани.

Напомним, что Джикия травмировал крестообразные связки колена в январе в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ».

На этой неделе защитник ЦСКА Виктор Васин также травмировал связки колена.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Спартак Россия Васин Виктор
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1519383094
Заранее благодарны, профессор.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1519398260
Ну тогда заодно и с Кутеповым что-нибудь сделайте.
Ответить
OfaZavr
1519399143
главное чтобы не во вред ему самому это было, а так конечно будем рады!
Ответить
лёха м
1519403136
он нам нужен
Ответить
upiter622
1519907510
Что то вы долго его лечите!
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