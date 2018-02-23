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    Профессор, оперировавший Джикию: «Попробуем сделать так, чтобы он сыграл на ЧМ»

    Профессор Пьер Паоло Мариани, оперировавший защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикию, поделился мнением о сроках восстановления игрока.

    «Джикия продолжает восстанавливаться хорошими темпами. На прошлой неделе он отправился в Москву. Мы попробуем сделать так, что он сыграл на чемпионате мира», — сказал Мариани.

    Напомним, что Джикия травмировал крестообразные связки колена в январе в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ».

    На этой неделе защитник ЦСКА Виктор Васин также травмировал связки колена.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2018 12:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2076

      upiter622 1 марта 2018, 15:31

      Что то вы долго его лечите!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 23 февраля 2018, 19:25

      он нам нужен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 18:19

      главное чтобы не во вред ему самому это было, а так конечно будем рады!

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 февраля 2018, 18:04

      Ну тогда заодно и с Кутеповым что-нибудь сделайте.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 февраля 2018, 13:51

      Заранее благодарны, профессор.

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