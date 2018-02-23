Профессор, оперировавший Джикию: «Попробуем сделать так, чтобы он сыграл на ЧМ»

Профессор Пьер Паоло Мариани, оперировавший защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикию, поделился мнением о сроках восстановления игрока.

«Джикия продолжает восстанавливаться хорошими темпами. На прошлой неделе он отправился в Москву. Мы попробуем сделать так, что он сыграл на чемпионате мира», — сказал Мариани.

Напомним, что Джикия травмировал крестообразные связки колена в январе в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ».

На этой неделе защитник ЦСКА Виктор Васин также травмировал связки колена.