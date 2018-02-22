Лига Европы. «Наполи» вылетел, «Динамо» К и «Атлетико» идут дальше и другие результаты

А так и надо, пусть чистят нам дорогу, выбивают Наполи, другие сильные клубы, осталось слово за Спартаком - и нас 4 с 16 команд, что бы мы полуфинал и финал между собой разыграли, вот это номер будет. Родченков начнет вонять, что в футболе все на допинге с 1991 года... Ниче, скоро и Лигу Чемпионов начнем выигрывать, сразу надо Чемпионат мира взять для начала, а почему бы и нет, я в наших парней верю, забили Кузяев, Кокорин, Дзагоев, Денисов и один Иванович, забьем еще!!!
Завершились некоторые ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Украинское «Динамо» смогло удержать результат, позволяющий пройти в следующий раунд. Туда же проследовал мадридский «Атлетико».
В другом поединке итальянский «Наполи» не смог отыграть результат первого матча у немецкого «Лейпцига» и вылетает из соревнования.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи
Атлетико (Испания) – Копенгаген (Дания) – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гамейро, 7.
Первый матч: 4:1
Виктория (Чехия) – Партизан (Сербия) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Крменчик, 67; 2:0 – Чермак, 90+5.
Первый матч: 1:1
Вильярреал (Испания) – Лион (Франция) – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Траоре, 86.
Удаления: Коста, 78 – нет.
Первый матч: 1:3
Динамо (Украина) – АЕК (Греция) – 0:0
Первый матч: 1:1
Лацио (Италия) – ФКСБ (Румыния) – 5:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Иммобиле, 7; 2:0 – Баштуш, 35; 3:0 – Иммобиле, 43; 4:0 – Андерсон, 51; 5:0 – Иммобиле, 71; 5:1 – Гроэре, 82.
Первый матч: 0:1
Лейпциг (Германия) – Наполи (Италия) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Зелински, 33; 0:2 – Инсинье, 86.
Первый матч: 3:1
Спортинг (Португалия) – Астана (Казахстан) – 3:3 (1:1)
Голы: 1:0 – Дост, 3; 1:1 – Томасов, 37; 2:1 – Фернандеш, 53; 3:1 – Фернандеш, 63; 3:2 – Твумаси, 80; 3:3 – Шомко, 90+4.
Первый матч: 3:1