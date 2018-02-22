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    Лига Европы. «Наполи» вылетел, «Динамо» К и «Атлетико» идут дальше и другие результаты

    Завершились некоторые ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Украинское «Динамо» смогло удержать результат, позволяющий пройти в следующий раунд. Туда же проследовал мадридский «Атлетико».

    В другом поединке итальянский «Наполи» не смог отыграть результат первого матча у немецкого «Лейпцига» и вылетает из соревнования.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

    Атлетико (Испания) – Копенгаген (Дания) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гамейро, 7.

    Первый матч: 4:1

    Виктория (Чехия) – Партизан (Сербия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Крменчик, 67; 2:0 – Чермак, 90+5.

    Первый матч: 1:1

    Вильярреал (Испания) – Лион (Франция) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Траоре, 86.

    Удаления: Коста, 78 – нет.

    Первый матч: 1:3

    Динамо (Украина) – АЕК (Греция) – 0:0

    Первый матч: 1:1

    Лацио (Италия) – ФКСБ (Румыния) – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Иммобиле, 7; 2:0 – Баштуш, 35; 3:0 – Иммобиле, 43; 4:0 – Андерсон, 51; 5:0 – Иммобиле, 71; 5:1 – Гроэре, 82.

    Первый матч: 0:1

    Лейпциг (Германия) – Наполи (Италия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зелински, 33; 0:2 – Инсинье, 86.

    Первый матч: 3:1

    Спортинг (Португалия) – Астана (Казахстан) – 3:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Дост, 3; 1:1 – Томасов, 37; 2:1 – Фернандеш, 53; 3:1 – Фернандеш, 63; 3:2 – Твумаси, 80; 3:3 – Шомко, 90+4.

    Первый матч: 3:1

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2018 22:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 22 февраля 2018, 23:05

      А так и надо, пусть чистят нам дорогу, выбивают Наполи, другие сильные клубы, осталось слово за Спартаком - и нас 4 с 16 команд, что бы мы полуфинал и финал между собой разыграли, вот это номер будет. Родченков начнет вонять, что в футболе все на допинге с 1991 года... Ниче, скоро и Лигу Чемпионов начнем выигрывать, сразу надо Чемпионат мира взять для начала, а почему бы и нет, я в наших парней верю, забили Кузяев, Кокорин, Дзагоев, Денисов и один Иванович, забьем еще!!!

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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > rostik-100 22 февраля 2018, 23:32

      Увы. Спартак сильно заколдован. тут и тремя поцелуями не обойдёшься...Ха!

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