Лига Европы. «Наполи» вылетел, «Динамо» К и «Атлетико» идут дальше и другие результаты

Завершились некоторые ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Украинское «Динамо» смогло удержать результат, позволяющий пройти в следующий раунд. Туда же проследовал мадридский «Атлетико».

В другом поединке итальянский «Наполи» не смог отыграть результат первого матча у немецкого «Лейпцига» и вылетает из соревнования.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

Атлетико (Испания) – Копенгаген (Дания) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гамейро, 7.

Первый матч: 4:1

Виктория (Чехия) – Партизан (Сербия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Крменчик, 67; 2:0 – Чермак, 90+5.

Первый матч: 1:1

Вильярреал (Испания) – Лион (Франция) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Траоре, 86.

Удаления: Коста, 78 – нет.

Первый матч: 1:3

Динамо (Украина) – АЕК (Греция) – 0:0

Первый матч: 1:1

Лацио (Италия) – ФКСБ (Румыния) – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 7; 2:0 – Баштуш, 35; 3:0 – Иммобиле, 43; 4:0 – Андерсон, 51; 5:0 – Иммобиле, 71; 5:1 – Гроэре, 82.

Первый матч: 0:1

Лейпциг (Германия) – Наполи (Италия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Зелински, 33; 0:2 – Инсинье, 86.

Первый матч: 3:1

Спортинг (Португалия) – Астана (Казахстан) – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Дост, 3; 1:1 – Томасов, 37; 2:1 – Фернандеш, 53; 3:1 – Фернандеш, 63; 3:2 – Твумаси, 80; 3:3 – Шомко, 90+4.

Первый матч: 3:1

Результаты Лиги Европы