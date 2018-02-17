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    Фанаты ПСВ потребовали убрать со стадиона рекламный щит с изображением Луиса Суареса

    Болельщики ПСВ добились от клуба того, чтобы с витрины внешнего фасада стадиона команды был убран рекламный щит с изображением Луиса Суареса. Фанатам не понравилось, что на арене значится изображение игрока, который ранее выступал за принципиального соперника Эйндховена «Аякс». В ПСВ уже признали свою ошибку в данном маркетинговом ходе. В ближайшее время будет установлен новый баннер, но уже без уругвайца.

    Суарес до отъезда в «Ливерпуль» был лидером атак «Аякса» и одним из лучших футболистов чемпионата Голландии.

    Источник: Marca

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    17.02.2018 07:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 февраля 2018, 12:46

      А что у них своих звезд нет?Здесь решение болельщиков надо только поддержать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 февраля 2018, 11:12

      все верно, да и вообще зачем было это делать могли бы своего легендарного кого-нибудь поместить.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > OfaZavr 17 февраля 2018, 19:49

      да у пылесосов нет никого легендарного.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Karpathian 17 февраля 2018, 19:55

      у любого известного клуба есть хоть кто-то кто оставил заметный след в истории клуба.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 17 февраля 2018, 10:00

      Принципиальные ребята в эйндховине

      1
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