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  • Фанаты ПСВ потребовали убрать со стадиона рекламный щит с изображением Луиса Суареса

Фанаты ПСВ потребовали убрать со стадиона рекламный щит с изображением Луиса Суареса

17 февраля 2018, 07:55
5

Болельщики ПСВ добились от клуба того, чтобы с витрины внешнего фасада стадиона команды был убран рекламный щит с изображением Луиса Суареса. Фанатам не понравилось, что на арене значится изображение игрока, который ранее выступал за принципиального соперника Эйндховена «Аякс». В ПСВ уже признали свою ошибку в данном маркетинговом ходе. В ближайшее время будет установлен новый баннер, но уже без уругвайца.

Суарес до отъезда в «Ливерпуль» был лидером атак «Аякса» и одним из лучших футболистов чемпионата Голландии.

Источник: Marca
Голландия. Эредивизие ПСВ Суарес Луис
Комментарии (5)
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swot1205
1518850857
Принципиальные ребята в эйндховине
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OfaZavr
1518855140
все верно, да и вообще зачем было это делать могли бы своего легендарного кого-нибудь поместить.
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zigbert
1518860798
А что у них своих звезд нет?Здесь решение болельщиков надо только поддержать.
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