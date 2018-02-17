Фанаты ПСВ потребовали убрать со стадиона рекламный щит с изображением Луиса Суареса

Болельщики ПСВ добились от клуба того, чтобы с витрины внешнего фасада стадиона команды был убран рекламный щит с изображением Луиса Суареса. Фанатам не понравилось, что на арене значится изображение игрока, который ранее выступал за принципиального соперника Эйндховена «Аякс». В ПСВ уже признали свою ошибку в данном маркетинговом ходе. В ближайшее время будет установлен новый баннер, но уже без уругвайца.

Суарес до отъезда в «Ливерпуль» был лидером атак «Аякса» и одним из лучших футболистов чемпионата Голландии.