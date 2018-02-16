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    Тарханов: «Гьяси в «Урале» не будет. Если что-то изменится по Лунгу и Эль Кабиру, мы сообщим»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о трансферах в период зимней паузы в РФПЛ.

    «По Гьяси мы вели определенную работу, но его в клубе не будет.

    Что касается Лунгу и Эль Кабира – пока новостей нет. Если что-то изменится, мы сообщим», – сказал тренер.

    Полузащитник Чизамбе Лунгу покинул «Урал» в июле прошлого года и подписал контракт с «Аланьяспором». В текущем сезоне он провел 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

    На счету хавбека «Юргордена» Отмана Эль Кабира одна результативная передача в Кубке Швеции.

    Источник: Sport24

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    16.02.2018 13:03
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