Тарханов: «Гьяси в «Урале» не будет. Если что-то изменится по Лунгу и Эль Кабиру, мы сообщим»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о трансферах в период зимней паузы в РФПЛ.

«По Гьяси мы вели определенную работу, но его в клубе не будет.

Что касается Лунгу и Эль Кабира – пока новостей нет. Если что-то изменится, мы сообщим», – сказал тренер.

Полузащитник Чизамбе Лунгу покинул «Урал» в июле прошлого года и подписал контракт с «Аланьяспором». В текущем сезоне он провел 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

На счету хавбека «Юргордена» Отмана Эль Кабира одна результативная передача в Кубке Швеции.