Иско сыграет на позиции Бэйла против «ПСЖ». Валлиец здоров, это тактическое решение Зидана

Полузащитник «Реала» Иско выйдет в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Об этом сообщил ресурс COPE.

Согласно источнику, испанец появится на правом краю атаки, позиции Гарета Бэйла. Валлиец останется в запасе. Решение главного тренера мадридцев Зинедина Зидана не связано с физическим состоянием Бэйла.

Напомним, сегодня издание Diario Gol сообщило о том, что форвард Криштиану Роналду хочет, чтобы клуб продал Иско летом.

Встреча на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22:45. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.