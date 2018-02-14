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    Иско сыграет на позиции Бэйла против «ПСЖ». Валлиец здоров, это тактическое решение Зидана

    Полузащитник «Реала» Иско выйдет в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Об этом сообщил ресурс COPE.

    Согласно источнику, испанец появится на правом краю атаки, позиции Гарета Бэйла. Валлиец останется в запасе. Решение главного тренера мадридцев Зинедина Зидана не связано с физическим состоянием Бэйла.

    Напомним, сегодня издание Diario Gol сообщило о том, что форвард Криштиану Роналду хочет, чтобы клуб продал Иско летом.

    Встреча на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22:45. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2018 18:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 14 февраля 2018, 20:02

      Вот сегодня Рон точно забьет!!!! Лига чемпионов его клиент.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Jhon1989 14 февраля 2018, 21:07

      Так вроде не с БАТЭ сегодня играют...

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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 > Патронташ 15 февраля 2018, 21:03

      Ну да не с БАТЭ ты по ходу только сейчас это понял...

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 февраля 2018, 19:00

      глупа будет Барса,если не подберут Искача, не ценят в Реале талантливых пацанов,там Кристинка погоду портит...а Зизу идёт на поводу, или просто по воду.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 февраля 2018, 18:28

      Везде хорош. Может быть Бейла вместо Рона выпустить в начале? Пусть только вторые таймы играет когда все уже подустали.

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